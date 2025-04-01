獨／「新新併」獲准 新光金董座魏寶生發員工公開信：機會來自變動

金管會昨日核准新新併，新光金控董事長魏寶生對全體新光金控集團發出給員工的一封信，據內部員工指出，魏寶生在信中表示：「機會來自於變動」，相信透過合併後組織、人事、資訊的業務的改變，將提升新光金控的員工職涯上的發展跟競爭力，並且更能走出國外打國際盃。

魏寶生在信中感性表示：「此時此刻對您我來說，將是我們人生職涯中的一個里程碑、一個新起點，將擁有更多的機會，迎向世界更大的舞台。」他在信中也鼓勵員工：「一起努力合作創造新的台灣金融史上的新紀錄，接下來我們將展開新的人生旅程，讓我們用開放的態度、冒險的精神一起探索世界的精彩！」

魏寶生也表示，新光金控擁有很多強項，包括新光銀行最會賣新壽的商品，尤其是CSM的商品全國之冠，元富證券的承銷和自營業務亦有市場競爭優勢，新光投信這幾年不斷創新商品，相信三年內有望成為全國的第三大投信公司，新光租賃跟創投的財務業務穩健成長，未來合併之後必將壯大，此外，新光金保代也是全國唯一協助新壽業務員發展全方位的產險業務。

魏寶生指出，「台新金控絕對會是我們的智慧好夥伴。」他說，台新人壽與銀行通路合作知名，資本結構穩固具高資產客戶服務能力，台新銀行擁有卓越的數位化能力與多國海外營運據點，台新證券則是在股票承銷服務管理有強項。