獨／新新併獲准 吳東亮首發員工公開信勾勒合併遠景

台新金控和新光金控合併昨日獲金管會核准，今天早上分別由台新金控董事長吳東亮、新光金控董事長魏寶生雙雙發出員工信給全體的員工鼓勵軍心，其中台新金控在上午9時之前已經透過系統轉發給全體的員工這封由吳東亮親筆具名的員工信。

吳東亮在信裡面鼓勵員工，接下來合併的工作雖然有很多挑戰要去克服，但是也意味著合併之後的新的金控會有更大的舞台供大家發揮，也存在更多發展的契機。

吳東亮在信中指出，接下來台新金控將更名為台新新光金控的名稱，邁向更宏大的發展遠景，並且成為為台灣的第四大金融控股公司。同時新光金控的歷史和台灣社會緊密連結，成為許多家庭跟企業的重要支柱，而台新金控則是以積極創新的企業形象深植台灣客戶心中，雙方的業務結構非常互補，而且企業文化高度的契合，再加上台新和新光之間同根相連的深厚情誼也將令雙方的融合更加順利。

吳東亮也表示，之後雙方將以彼此的資源跟專業和共同傳承品牌的價值，來擴大市場的影響，他也指出這次的合併不只是台新跟新光發展的重要一步，也為台灣金融業的未來開啟新的可能，成功的合意併購也將成為台灣金融業的歷史佳話。