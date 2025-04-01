兆豐證券攜手 momo 新戶開戶享回饋 交易送mo幣

兆豐證券宣布，攜手momo購物網推出新戶開戶Give Me Mo優惠活動，透過momo活動網頁專屬連結完成線上開戶，不僅可享台股電子下單手續費優惠，且達指定交易門檻，最高可獲200元mo幣，總回饋價值達3,200元。

投資存股好時機，兆豐證券即日起至6月底止，推出限定新戶開戶大禮包，首次開戶新戶享專屬好禮，在活動期間內完成線上開立證券戶的新戶，即贈送2,400元台股電子交易手續費折抵金，如為兆豐銀行數位存款帳戶開立兆豐證券戶，加碼再送600元手續費折抵金。

為帶給投資人更多驚喜，兆豐證券特別加碼祭出momo購物網專屬回饋，透過momo活動頁專屬連結開立「兆豐證券」帳戶，並完成台股電子交易達新台幣50萬元，最高可再送價值200元mo幣。

數位金融時代來臨，投資理財講求效率與彈性。兆豐證券憑藉卓越的數位金融服務，不斷創新，推出「MegaGo每股購」、「兆豐e存股」及「兆好Bond」等多元理財商品，滿足投資人多樣化需求，同時結合數位科技與永續金融，打造智慧化投資工具，助投資人實現財富增值。