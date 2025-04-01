灰犀牛來襲 非投資等級債抗跌守穩

美國總統川普揮出關稅大刀，雖已在預期，仍為金融市場帶來恐慌急震，川普計畫對輸美汽車課徴25%關稅，可能演變成各國報復性貿易戰，成為市場原先擔心的「灰犀牛」事件，近一周包括台、美在內，全球股市接連急跌，第一金優選非投債ETF(00981B)經理人王心妤指出，包括：歐洲、亞洲、美國、全球等非投債指數表現守穩，一周小跌0.1%至0.4%(至2025/3/27止)，非投資等級債券受到高票息、高殖利率保護，在金融市場震盪之際，票息收益發揮下檔支撐，債券價格修正，推升殖利率水準，有助吸引穩健型資金進駐。

王心妤表示，行情震盪之際，提醒投資人投資組合納入較低波動、高票息收益，參與非投資級債券投資的重要性，美國關稅擔憂延燒，帶來通膨揚升疑慮，加上川普強勢作風，頻頻為金融市場投下震撼彈，經濟衰退、市場擔憂情緒提升，股市波動度加大，而非投資級債券雖然短期承壓，不過，修正幅度有限，利差擴大、殖利率上揚，也提高長期投資及現在進場參與票息收益持有價值的吸引力。

各類債券標的最新殖利率顯示，非投資等級債券殖利率顯著高於其他債券資產，波動度低於各種股票資產，提供偏好穩健收益、又想要降低波動度的投資人，更有吸引力的高債息理財工具，王心妤提醒，投資非投資等級債券必須留意信用違約風險，目前非投資等級債券企業利息覆蓋率高，顯示企業的償債能力穩健，且多數企業提前在去年完成再融資計畫，利息成本在控制範圍內，也可望降低非投等債違約發生機率。

儘管面臨近期金融市場動盪，第一金優選非投債ETF追蹤指數投資，整體債券資產組合展現抗波動、高票息率、高殖利率、低存續期等投資特性，在未考量每日複利、通貨膨脹率等因素下，目前投資組合平均票息率為8.53%，平均殖利率在8.30%，平均存續期為2.11年，基金提供月配息、平準金機制，第一金優選非投債ETF預計將於4月底進行首次月配評價、5月首次除息。