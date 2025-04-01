快訊

遏制台獨！共軍宣布：今起在台周邊聯合演訓「多向抵近台島」

美股收盤／標普500上演大逆轉翻紅…那指僅小跌 金融能源撐盤

多吃柑橘類水果降低憂鬱風險？哈佛研究：影響體內「快樂荷爾蒙」

灰犀牛來襲 非投資等級債抗跌守穩

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
各債券標的殖利率比較、第一金優選非投債投組概況。（資料來源：Bloomberg、第一金投信整理）
各債券標的殖利率比較、第一金優選非投債投組概況。（資料來源：Bloomberg、第一金投信整理）

美國總統川普揮出關稅大刀，雖已在預期，仍為金融市場帶來恐慌急震，川普計畫對輸美汽車課徴25%關稅，可能演變成各國報復性貿易戰，成為市場原先擔心的「灰犀牛」事件，近一周包括台、美在內，全球股市接連急跌，第一金優選非投債ETF(00981B)經理人王心妤指出，包括：歐洲、亞洲、美國、全球等非投債指數表現守穩，一周小跌0.1%至0.4%(至2025/3/27止)，非投資等級債券受到高票息、高殖利率保護，在金融市場震盪之際，票息收益發揮下檔支撐，債券價格修正，推升殖利率水準，有助吸引穩健型資金進駐。

王心妤表示，行情震盪之際，提醒投資人投資組合納入較低波動、高票息收益，參與非投資級債券投資的重要性，美國關稅擔憂延燒，帶來通膨揚升疑慮，加上川普強勢作風，頻頻為金融市場投下震撼彈，經濟衰退、市場擔憂情緒提升，股市波動度加大，而非投資級債券雖然短期承壓，不過，修正幅度有限，利差擴大、殖利率上揚，也提高長期投資及現在進場參與票息收益持有價值的吸引力。

各類債券標的最新殖利率顯示，非投資等級債券殖利率顯著高於其他債券資產，波動度低於各種股票資產，提供偏好穩健收益、又想要降低波動度的投資人，更有吸引力的高債息理財工具，王心妤提醒，投資非投資等級債券必須留意信用違約風險，目前非投資等級債券企業利息覆蓋率高，顯示企業的償債能力穩健，且多數企業提前在去年完成再融資計畫，利息成本在控制範圍內，也可望降低非投等債違約發生機率。

儘管面臨近期金融市場動盪，第一金優選非投債ETF追蹤指數投資，整體債券資產組合展現抗波動、高票息率、高殖利率、低存續期等投資特性，在未考量每日複利、通貨膨脹率等因素下，目前投資組合平均票息率為8.53%，平均殖利率在8.30%，平均存續期為2.11年，基金提供月配息、平準金機制，第一金優選非投債ETF預計將於4月底進行首次月配評價、5月首次除息。

債券 高殖利率

延伸閱讀

日月光去年每股股息5.3元 殖利率3.7%

股市波動好大！下殺還只是開始？00945「債」配置入袋為安穩配現金流

台股殺900多點…00950B卻逆勢上漲「價差領息」全都有！明最後買進日

台股大跌900點！專家提醒「做好股債配置」：00982B小資族萬元就可趁機布局

相關新聞

台新併新光 金管會准了…將更名為「台新新光金控」

金管會昨（31）日宣布，核准台新金合併新光金。雙方合併後，台新金是存續公司，新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台...

台新承諾增資 金管會核准新新併

金管會昨天宣布，核准台新金合併新光金。雙方合併後，台新金是存續公司，新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台新新光金...

台新、新光聲明 7月完成金控合併

金管會昨天宣布同意台新金控、新光金控合併案，兩家金控隨後發出聯名聲明稿，針對兩家金控的整併時程，將規畫於今年七月底前完成...

國銀對泰緬曝險額1321億元

緬泰強震引發社會關注，金管會主委彭金隆昨在立法院財委會備詢時說，地震一發生金管會就立刻啟動調查，目前國銀在泰緬分行行舍、...

台幣貶到33.182 九年低點 Q1貶值4.01角…淪最弱亞幣

股匯雙殺，台股昨（31）日收盤大跌逾900點，新台幣匯率盤中重挫逾1.2角，最低貶至33.224元，中央銀行收盤前進場調...

央行穩匯 約外資喝咖啡

為延緩新台幣匯率貶勢，市場傳出，央行在過去一段期間陸續約各大外資保管行「喝咖啡」，或透過電話關切，多管齊下「鼓勵」外資賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。