央行穩匯 約外資喝咖啡

為延緩新台幣匯率貶勢，市場傳出，央行在過去一段期間陸續約各大外資保管行「喝咖啡」，或透過電話關切，多管齊下「鼓勵」外資賣股匯出時，可用遠期外匯或換匯方式交割，減輕新台幣匯率貶值壓力。

美國總統川普關稅政策重擊全球股匯走勢，新台幣匯率今年第1季淪「最弱亞幣」。路透報導指出，過去一段時日，台灣央行陸續邀請各大外資保管行「喝咖啡」，要求外資在賣超台股後匯出時，若當初匯入是以換匯或遠期外匯避險，央行便「鼓勵」匯出時也應以換匯和遠匯部位進行交割。

據統計，外資今年首季大賣台股6,822億元，以新台幣匯率33元估算，匯出規模恐超過200億美元。

消息人士表示，央行約外資保管行「喝咖啡」，主要是表達，外資賣股後要匯出，可把先前匯入時的換匯與遠匯部位結清，這樣一來可減輕新台幣匯率貶值壓力；更深一層來說，央行不希望外資在新台幣重貶時趁機投機與套利。

央行副總裁朱美麗昨（31）日赴立法院財委會報告時，立委王鴻薇詢問，新台幣匯率近日貶至逾九年新低，今年以來，主要亞幣裡只有新台幣與越南盾呈貶值，日圓、韓元、星元等其他主要亞幣都升值，原因為何？

朱美麗回應，新台幣匯率貶值主因川普政策不確定性，但以波動幅度而言，新台幣匯率仍相對穩定。