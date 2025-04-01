快訊

陽光行動／震後一年，花蓮人還好嗎？

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

央行穩匯 約外資喝咖啡

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

為延緩新台幣匯率貶勢，市場傳出，央行在過去一段期間陸續約各大外資保管行「喝咖啡」，或透過電話關切，多管齊下「鼓勵」外資賣股匯出時，可用遠期外匯或換匯方式交割，減輕新台幣匯率貶值壓力。

美國總統川普關稅政策重擊全球股匯走勢，新台幣匯率今年第1季淪「最弱亞幣」。路透報導指出，過去一段時日，台灣央行陸續邀請各大外資保管行「喝咖啡」，要求外資在賣超台股後匯出時，若當初匯入是以換匯或遠期外匯避險，央行便「鼓勵」匯出時也應以換匯和遠匯部位進行交割。

據統計，外資今年首季大賣台股6,822億元，以新台幣匯率33元估算，匯出規模恐超過200億美元。

消息人士表示，央行約外資保管行「喝咖啡」，主要是表達，外資賣股後要匯出，可把先前匯入時的換匯與遠匯部位結清，這樣一來可減輕新台幣匯率貶值壓力；更深一層來說，央行不希望外資在新台幣重貶時趁機投機與套利。

央行副總裁朱美麗昨（31）日赴立法院財委會報告時，立委王鴻薇詢問，新台幣匯率近日貶至逾九年新低，今年以來，主要亞幣裡只有新台幣與越南盾呈貶值，日圓、韓元、星元等其他主要亞幣都升值，原因為何？

朱美麗回應，新台幣匯率貶值主因川普政策不確定性，但以波動幅度而言，新台幣匯率仍相對穩定。

台幣匯率 外資 新台幣

延伸閱讀

立委三月網路聲量排名 各黨總召分居前三「他」竟第一

租金補貼被凍200億元？ 藍黨團：劉世芳造謠、僅凍41億元

趙少康嘆柯文哲「若當副手就沒事」 黃國昌：歷史已翻頁

3點反制大罷免…朱立倫：挺徐巧芯王鴻薇就是支持蔣萬安

相關新聞

台新併新光 金管會准了…將更名為「台新新光金控」

金管會昨（31）日宣布，核准台新金合併新光金。雙方合併後，台新金是存續公司，新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台...

台新承諾增資 金管會核准新新併

金管會昨天宣布，核准台新金合併新光金。雙方合併後，台新金是存續公司，新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台新新光金...

台新、新光聲明 7月完成金控合併

金管會昨天宣布同意台新金控、新光金控合併案，兩家金控隨後發出聯名聲明稿，針對兩家金控的整併時程，將規畫於今年七月底前完成...

國銀對泰緬曝險額1321億元

緬泰強震引發社會關注，金管會主委彭金隆昨在立法院財委會備詢時說，地震一發生金管會就立刻啟動調查，目前國銀在泰緬分行行舍、...

台幣貶到33.182 九年低點 Q1貶值4.01角…淪最弱亞幣

股匯雙殺，台股昨（31）日收盤大跌逾900點，新台幣匯率盤中重挫逾1.2角，最低貶至33.224元，中央銀行收盤前進場調...

央行穩匯 約外資喝咖啡

為延緩新台幣匯率貶勢，市場傳出，央行在過去一段期間陸續約各大外資保管行「喝咖啡」，或透過電話關切，多管齊下「鼓勵」外資賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。