台幣貶到33.182 九年低點 Q1貶值4.01角…淪最弱亞幣

股匯雙殺，台股昨（31）日收盤大跌逾900點，新台幣匯率盤中重挫逾1.2角，最低貶至33.224元，中央銀行收盤前進場調節，令貶值金額縮至8.5分，以33.182元報收，為逾九年新低並刷新央行總裁楊金龍任內最低價，總成交量為16.92億美元。

美國總統川普「對等關稅」實施倒數計時，亞股昨日上演「黑色星期一」、國內股匯市驚見雙殺行情。

央行統計顯示，今年第1季，新台幣匯率累計貶值4.01角，貶幅1.21%、淪為「最弱亞幣」。除新台幣匯率「獨憔悴」外，日圓匯率首季升值4.75%，星元升值1.34%，人民幣升值0.65%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元也微幅升值0.01%。

單看今年3月，新台幣匯率重挫3.62角，貶幅1.09%，低於韓元貶幅1.98%，星元匯率也貶值0.03%；至於日圓與人民幣匯率，3月分別升值0.09%與0.27%。

匯銀主管指出，川普宣布關稅政策後適逢清明連假，熱錢憂心應變不及，不少資金提前自股市撤出，導致昨日季底最後一天，國內上演股匯雙殺戲碼。

匯銀主管說，川普4月2日將祭出「對等關稅」，投資人對關稅衝擊及通膨升溫疑慮發酵，拖累美股大跌，台股昨天收盤也下殺逾900點，收20,695點。回顧匯市昨天盤中交易，新台幣匯率開低走低，盤中最低觸及33.224元、最多重貶1.27角，收盤前央行進場調節，收在33.182元，盤中與收盤均為逾九年最低，並改寫楊金龍任內最低價。

展望後市，大型國銀交易室主管分析，市場預期川普關稅政策實施可能推高美國通膨，多位聯準會官員表態對通膨前景疑慮，今年美國降息次數恐怕有限。預估在美國關稅政策明朗前，新台幣匯率維持偏弱震盪的機率較高，短期波動區間將下移至33元至33.4元。