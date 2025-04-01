快訊

陽光行動／震後一年，花蓮人還好嗎？

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣貶到33.182 九年低點 Q1貶值4.01角…淪最弱亞幣

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣示意圖。 聯合報系資料照
新台幣示意圖。 聯合報系資料照

股匯雙殺，台股昨（31）日收盤大跌逾900點，新台幣匯率盤中重挫逾1.2角，最低貶至33.224元，中央銀行收盤前進場調節，令貶值金額縮至8.5分，以33.182元報收，為逾九年新低並刷新央行總裁楊金龍任內最低價，總成交量為16.92億美元。

美國總統川普「對等關稅」實施倒數計時，亞股昨日上演「黑色星期一」、國內股匯市驚見雙殺行情。

央行統計顯示，今年第1季，新台幣匯率累計貶值4.01角，貶幅1.21%、淪為「最弱亞幣」。除新台幣匯率「獨憔悴」外，日圓匯率首季升值4.75%，星元升值1.34%，人民幣升值0.65%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元也微幅升值0.01%。

單看今年3月，新台幣匯率重挫3.62角，貶幅1.09%，低於韓元貶幅1.98%，星元匯率也貶值0.03%；至於日圓與人民幣匯率，3月分別升值0.09%與0.27%。

匯銀主管指出，川普宣布關稅政策後適逢清明連假，熱錢憂心應變不及，不少資金提前自股市撤出，導致昨日季底最後一天，國內上演股匯雙殺戲碼。

匯銀主管說，川普4月2日將祭出「對等關稅」，投資人對關稅衝擊及通膨升溫疑慮發酵，拖累美股大跌，台股昨天收盤也下殺逾900點，收20,695點。回顧匯市昨天盤中交易，新台幣匯率開低走低，盤中最低觸及33.224元、最多重貶1.27角，收盤前央行進場調節，收在33.182元，盤中與收盤均為逾九年最低，並改寫楊金龍任內最低價。

展望後市，大型國銀交易室主管分析，市場預期川普關稅政策實施可能推高美國通膨，多位聯準會官員表態對通膨前景疑慮，今年美國降息次數恐怕有限。預估在美國關稅政策明朗前，新台幣匯率維持偏弱震盪的機率較高，短期波動區間將下移至33元至33.4元。

台幣匯率 新台幣

延伸閱讀

川普揚言攻擊伊朗 最高領袖哈米尼誓言「強力」反擊

股匯雙殺新台幣改寫逾9年新低 首季狂貶4.01角

美國總統川普表態對鋼鐵徵收高關稅

樺漢應對川普新政 美國田納西州設廠、第3季啟動量產

相關新聞

台新併新光 金管會准了…將更名為「台新新光金控」

金管會昨（31）日宣布，核准台新金合併新光金。雙方合併後，台新金是存續公司，新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台...

台新承諾增資 金管會核准新新併

金管會昨天宣布，核准台新金合併新光金。雙方合併後，台新金是存續公司，新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台新新光金...

台新、新光聲明 7月完成金控合併

金管會昨天宣布同意台新金控、新光金控合併案，兩家金控隨後發出聯名聲明稿，針對兩家金控的整併時程，將規畫於今年七月底前完成...

國銀對泰緬曝險額1321億元

緬泰強震引發社會關注，金管會主委彭金隆昨在立法院財委會備詢時說，地震一發生金管會就立刻啟動調查，目前國銀在泰緬分行行舍、...

台幣貶到33.182 九年低點 Q1貶值4.01角…淪最弱亞幣

股匯雙殺，台股昨（31）日收盤大跌逾900點，新台幣匯率盤中重挫逾1.2角，最低貶至33.224元，中央銀行收盤前進場調...

央行穩匯 約外資喝咖啡

為延緩新台幣匯率貶勢，市場傳出，央行在過去一段期間陸續約各大外資保管行「喝咖啡」，或透過電話關切，多管齊下「鼓勵」外資賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。