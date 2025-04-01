台新、新光聲明 7月完成金控合併

金管會昨天宣布同意台新金控、新光金控合併案，兩家金控隨後發出聯名聲明稿，針對兩家金控的整併時程，將規畫於今年七月底前完成金控合併，之後將儘速進行旗下銀行、保險、證券、投信及創投等子公司的整併，發揮合併綜效。

台新、新光合併案是國內首宗金控公司合意併購案，合併基準日將由雙方董事長共同協議後對外公告，並自合併基準日起更名為「台新新光金控」。

兩家金控完成合併後新光金將下市，屆時台新金、新光金股票都會轉換為台新新光金控股票，英文簡稱為「ＴＳ」，股票代號維持「2887」。

而在金控合併之後，將分成二波合併子公司，第一階段會啟動子公司銀行與證券的合併，屆時會叫做台新銀行及台新證券，第二階段則會配合二○二六年一月一日IFRS 17接軌，同步進行新光人壽與台新人壽的合併，並保留六十二年的老品牌，至於其他子公司則尚未定案。但也會儘速完成等子公司的整併。

兩家金控表示，面對全球金融市場競爭不斷加劇，金融機構朝向多元化與規模化發展已為必然趨勢，雙方金控的合併，將帶來更大的發展空間與機會，並共同打造更具競爭力的金融平台，強化國際化發展動能。

此外，兩家金控也感謝金管會對合併案的支持與信任，這代表政府政策對金融產業整合發展的高度重視，有助提升市場競爭力，也為台灣金融業的國際化發展奠定有利基礎，未來台新新光金控將整合雙方優勢，提升經營效率，擴展服務範疇，為客戶創造更高的價值，並打造更具發展性的員工職涯環境。

兩家金控也承諾，合併後旗下子公司對客戶的金融服務與權益將維持不變，員工的權益、職涯發展與工作環境也獲得充分保障，公司將致力打造勞資和諧的企業文化，讓整合發揮最大價值。