金融圈整併 可望再掀風潮
台新金控（2887）、新光金控（2888）合併案闖關成功，也讓金控排名大洗牌。此案的成功也讓金融圈整併風再起，各金控都蓄勢待發，以免在這場金控併購大戰中落居下風。
台新新光金控為銀行、保險、證券都具足的金控，對於一些以銀行為主體的金控，更具有威脅性，紛紛加速併購的速度，壯大自身。
而近期也是整併浪潮不斷。永豐金收購京城銀一案，永豐金去年底為擴大經營版圖，擬以股權轉換方式取得京城銀行100%股權，交易架構為1股京城銀普通股，換1.15股永豐金普通股及26.75元現金，永豐金估計將砸下約599億元娶親京城銀。
再來是玉山金3月宣布將取得美國保德信金融集團所持有旗下保德信投信全部91.2%的股權，投資金額27.62億元並以全現金交易。玉山金也因此完善玉山證券生態圈，未來結合銀行、創投、證券、投信及投顧產業價值與綜效，壯大版圖。
市場近日也傳出凱基金控將第三度重啟併購安泰銀規劃，將砸下近300億元求娶，引發安泰銀的兩大股東隆力集團、宏泰集團意見分歧，宏泰集團更改派法人董事，由宏泰集團少東林子瑞出馬固樁，引發討論。
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