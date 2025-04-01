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台新併新光 銀保證三足鼎立 全面出擊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台新金控（2887）與新光金控（2888）的合併可以說是強強聯手，面對全球金融市場競爭加劇，金融機構朝向多元化與規模化發展已為必然趨勢，雙方金控的合併，預計將帶來更大的發展空間與機會，而兩家金控結合後，也將形成「銀行、保險、證券及投信」三足鼎立的全方位大型金控。

面對兩家金控兄弟登山成功會合，台新金控董事長吳東亮曾於去年10月股東臨時會上表示，台新金與新光金有相近企業文化，彼此業務強項互補、金融綜效顯著，合併後的台新新光金控總資產規模將名列業界第四，同時旗下銀行、人壽及證券皆會達到足夠大的規模，成為業務布局更均衡的大型金控。

台新金控總經理林維俊也曾於受訪時表示，若以兩家金控「互補」來看，台新以銀行為強項，在數位金融與綜合金融服務具有優勢，新光以人壽為強項，且在壽險市場具有深厚基礎與優質保險產品，台新證券與元富證券都是中型公司，合併後的新壽險公司為台灣前四大，銀行若以存款來看是第六大，以放款來看是第五大，證券也將為台灣第四大。

若是兩家公司合併，屆時壽險會有往上衝的爆發潛力，而後面也有穩定的銀行、證券當作基底支撐整家金控。

台新金控表示，合併後的新金控藉由銀行、保險及證券三大核心業務的市場占有率與規模將顯著提升，將進一步成為政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的最佳助力。

本次合併案完成後，台新新光金控將加速內外資源整合，進一步發揮經營綜效，打造體質健全、競爭力卓越的金控公司，為客戶提供更全面的金融服務，為股東創造更高價值，並為台灣金融市場的長遠穩定發展貢獻力量，共同實踐「均衡發展、韌性台灣」的願景。

台新金控 壽險公司 新光金控

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