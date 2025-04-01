台新併新光7月底前完成 躍第四大金控
台新金控（2887）與新光金控（2888）於昨（31）日獲得金管會核准台新金控吸收合併新光金控，此案為台灣首宗金融控股公司合意併購案，標誌著台灣金融業整併與國際化發展的重要里程碑，也為金融市場樹立全新典範。根據最新數據計算，未來的台新新光金控規模將突破8.4兆元，成為國內第四大金控，僅次於國泰金13.7兆、富邦金12兆及中信金8.8兆元。而台新金控與新光金控規劃於今年7月底前完成金控合併。
外界關注未來合併時程，在取得金管會核准之後，兩家金控的合併基準日將由雙方董事長共同協議後對外公告，並自合併基準日起更名為「台新新光金融控股股份有限公司」，之後在六月股東會上進行表決。
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