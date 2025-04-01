台新併新光 金管會准了…將更名為「台新新光金控」

金管會昨（31）日宣布，核准台新金（2887）合併新光金（2888）。雙方合併後，台新金是存續公司，新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台新新光金控」，新光金需在合併基準日前30個營業日向證交所申請下市，依此台灣金控家數變為14家。

台新金與新光金昨日發出聯合聲明，強調此案為台灣首宗金融控股公司合意併購案，合併後的新金控將成為全台第四大金控，銀行、保險及證券三大核心業務的市場占有率與規模將顯著提升，進一步成為政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的最佳助力。

此案完全沒有「附條件核准」。換言之，台新金合併新光金，尤其是面對外界質疑恐有龐大增資缺口的新光人壽，台新金在保險局的「五大原則」中，完全說服了金管會。

長年來，保險局對審核壽險的買家，有一貫的五大原則，一、買家需財務健全；二、具長期增資能力；三、具專業經營能力；四、長期經營承諾；五、保障員工與保戶權益，外界最關注的是前兩項，買方（指台新金）財務健全與增資能力。

據了解，台新金向金管會提出一份，與新光金合併後的「財務預測」，一開始遭質疑財務預測過度樂觀也不合理，台新金中間積極補件也與金管會多次溝通，最終再給了金管會「增資承諾」，確保當新壽有增資缺口時，台新金需負增資義務後，此案終於拍定。

據金管會審核，台新金在合併新光金後，金控資本適足率（CAR）、雙重槓桿比、及新壽資本適足率（ICS）均都合規，包括CAR逾100%法定標準，槓桿比低於125%及接軌後ICS達100%。

台新金和新光金是各自在2024年8月22日及9月11日董事會通過雙方合併案及修正合併對價契約，以台新金0.6720普通股加計0.175股辛種特別股，換取新光金1股普通股，換算宣布當日（2024/9/11）每股普通股價格相當於每股14.18元，並於2024年10月9日經二家金控股東臨時會表決通過，雙方並同時向金管會申請合併許可，金管會昨宣布核准。