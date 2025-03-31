快訊

大黑熊偷吃雞捕獲野放再闖雞舍 受困陷阱獲救

金管會點頭 台新金：與新光金規劃7月底前完成金控合併

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
金管會同意台新金控合併新光金控，並更名為台新新光金融控股股份有限公司。圖／台新金控提供
金管會同意台新金控合併新光金控，並更名為台新新光金融控股股份有限公司。圖／台新金控提供

台新金控（2887）與新光金控（2888）於31日宣布，獲得金融監督管理委員會核准台新金控吸收合併新光金控，此案為台灣首宗金融控股公司合意併購案，標誌著台灣金融業整併與國際化發展的重要里程碑，也為金融市場樹立全新典範。合併後之新金控將成為全台第四大金控，銀行、保險及證券三大核心業務的市場占有率與規模將顯著提升，進一步成為政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」之最佳助力。

兩家金控的合併基準日將由雙方董事長共同協議後對外公告，並自合併基準日起更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。台新金控與新光金控規劃於今年七月底前完成金控合併，其後將儘速進行旗下銀行、保險、證券、投信及創投等子公司的整併，發揮合併綜效。

面對全球金融市場競爭加劇，金融機構朝向多元化與規模化發展已為必然趨勢，雙方金控之合併，將帶來更大的發展空間與機會，並共同打造更具競爭力的金融平台，強化國際化發展動能。台新金控及新光金控在此衷心感謝主管機關對本合併案的支持與信任，這代表政府政策對金融產業整合發展的高度重視，有助提升市場競爭力，也為台灣金融業的國際化發展奠定有利基礎。未來，台新新光金控將整合雙方優勢，提升經營效率，擴展服務範疇，提供更全面的金融解決方案，為客戶創造更高的價值，並打造更具發展性的員工職涯環境。

台新金控與新光金控承諾，合併後旗下子公司對客戶的金融服務與權益將維持不變，落實公平待客原則，並持續實踐企業社會責任。同時，員工的權益、職涯發展與工作環境亦獲得充分保障，公司將致力打造勞資和諧的企業文化，讓整合發揮最大價值。

本次合併案完成後，台新新光金控將加速內外資源整合，進一步發揮經營綜效，打造體質健全、競爭力卓越的金控公司，為客戶提供更全面的金融服務，為股東創造更高價值，並為台灣金融市場的長遠穩定發展貢獻力量，共同實踐「均衡發展、韌性台灣」的願景。

保險 台新金控 新光金控

延伸閱讀

兄弟登山成功會合 新新併後資產排名躍升第4大

台新、台銀人壽調高48張保單宣告利率 「這」三家美元宣告利率市場最高

國際金融中心排名退到73名 金管會喊：兩年要進步20名

金控壯大投信 進入戰國時代…公股金控投信也有合併構想

相關新聞

金管會宣布「同意新新併」 更名為台新新光金控

金管會今天宣布，同意台新金融控股公司（下稱台新金控）與新光金融控股公司（新光金控）以換股方式進行合併。

台新新光發聯合聲明 新新併將拚7月底完成金控合併

金管會在傍晚宣布同意台新金控跟新光金控合併之後，兩家金控今晚同步發出聯名聲明稿，關於兩家金控的整併時程，聲明稿明確指出，...

尹衍樑大將回來了 黃明端將擔任潤泰新董事、生效日期曝光

潤泰新（9945）31日公告，法人代表人董事異動暨董事異動達三分之一，其中前高鑫零售董事會主席黃明端，將擔任潤泰新新董事...

兄弟登山成功會合 新新併後資產排名躍升第4大

金管會今天晚間宣布，同意台新金與新光金的換股合併案，從合併基準日起將更名為「台新新光金」。回顧台新金和新光金雙方23年來...

陳沖：GFCI香港穩坐亞洲第一 台北排名直直落

近年台灣GFCI（世界金融中心指數）排名持續下探，從2019年第19名跌落至2024年第73名，新世代金融基金會董事長陳...

台新、台銀人壽調高48張保單宣告利率 「這」三家美元宣告利率市場最高

為緩解保單解約潮並增加保費收入，壽險公司持續調高宣告利率，吸引客戶目光。台新人壽31日宣布，4月起調高46張台外幣保單的宣告利率，包含美元現售22張、停售14張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。