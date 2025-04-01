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玉山 ESG 百年計畫 看見成果

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山金控永續長張綸宇（後排左四）、臺大實驗林管理處處長蔡明哲（後排右四）與玉山志工們合影。玉山金控／提供
玉山金控永續長張綸宇（後排左四）、臺大實驗林管理處處長蔡明哲（後排右四）與玉山志工們合影。玉山金控／提供

玉山金控（2884）長期關注氣候變遷與自然保育，在邁向2050淨零轉型的同時，也致力於推動自然正成長（Nature Positive）。自2022年起，玉山金控與臺大實驗林攜手推動的「十年樹木百年樹人—玉山臺大ESG百年計畫」，過去三年玉山金控已完成南投台21線129K原生樹種植樹計畫，包括台灣紅檜、台灣扁柏、台灣杉、肖楠等特有原生柏木樹種，完成新植造林面積19.83公頃，已達原訂平均每年5公頃新植造林目標。

今年植樹計畫邁入新階段，擴展至134K新地點，開啟未來七年森林復育藍圖，實踐森林保育與生物多樣性永續發展目標。除了延續過往的植樹行動，更進一步強化環境教育課程。為深化同仁對生物多樣性的認識，前往南投集集生物多樣性研究所進行參訪。透過專業導覽，深入了解台灣豐富的生態環境與保育工作，並參觀「保育我最行 一起平安歸」特展，認識生態友善道路類型、林道的友善設施，強化對環境關懷的行動力。

為鼓勵更多人參與生態保育，本次也安排課程讓員工學習使用國際生物紀錄平台 iNaturalist，透過拍攝與上傳生物觀察紀錄，參與台灣物種的監測與守護，讓員工在日常生活中實踐生態觀察。同時，為了深化對食農教育、友善耕作、布農族文化的認識，亦前往南投食農教育館進行參訪，理解糧食生產與自然環境間的密切關聯，支持在地農業與友善土地的行動。

玉山金控秉持「十年樹木，百年樹人」的精神，長期投入環境永續及生態保育，聚焦「物種保育、棲地維護、環境永續」三大主軸，包括支持有機農作、台灣黑熊、蝴蝶、海龜等物種保育，以行動將永續理念深植於企業文化，推動企業與學術界攜手努力，共同守護台灣美麗的自然環境。未來，玉山將持續深化永續承諾，以實際行動打造更具生態韌性的未來。

永續 玉山 食農教育

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