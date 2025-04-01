南山人壽推長照外溢商品

根據衛福部失智症流行病學調查，台灣失智人口已超過30萬人，且65歲以上長者失智症盛行率，隨年齡增加呈現倍增之趨勢。南山人壽為滿足民眾高齡失智照護的需求，持續開發具外溢機制並結合長照或壽險的商品，並透過「健康守護圈」提供包含腦力刺激、健康檢查、照護支援等失智症相關延伸服務，支持台灣安心邁向超高齡社會。

現在是台灣史上最多高齡者的時刻。國發會推估今年全國65歲以上人口將攀升至467萬人，達到歷史新高；失智症已成為導致老年人失能及生活無法自理的主要原因，罹患失智症後平均存活年數約為7.69年，家屬需要長年投入時間、心力與資源照顧，對家庭來說是不小的負擔。南山人壽呼籲民眾及早正視失智問題，在規劃保障時也可選擇結合失智風險保障的商品，若是不幸因失智症進入到長照狀態，也可有充裕的經濟後盾支應長照負擔。

南山人壽表示，許多人難以面對父母親的行為退化，更難以接受父母逐漸忘記自己，照顧者還得負擔因長期照顧衍生的財務與精神消耗，甚至暫離工作職場。為此，南山人壽透過「商品」與「服務」雙軌並進，持續推出納入失智保障的商品，補足民眾的失智保障缺口。

「南山人壽輕憶陪伴長期照顧健康保險（HDLTC）」為業界首張提升預防意識，並因應輕度、中重度失智病程需求，強化失智保障的長照險商品，提供認知功能障礙及生理功能障礙雙重保障。不僅擴大將輕度失智症納入保障範圍，倘符合條款約定之「認知功能障礙」，未來申領之長期照顧一次及長期照顧分期保險金將提高為1.2倍，協助減輕中重度失智家庭的經濟壓力。

為鼓勵保戶預防罹患失智症，「南山人壽輕憶陪伴長期照顧健康保險（HDLTC）」加入健檢獎勵機制，體況達標者，第三保單年度起，「輕度失智保險金」及「長期照顧一次保險金」可享健康促進增額保障。針對失智症預防或延緩需求，南山人壽透過健康守護圈服務夥伴，提供居家腦力檢測、認知訓練遊戲及裝備、健康營養管理、線上運動課程、聽力檢測及助聽器優惠方案，避免因聽損造成腦活性退化，並提供客戶線上心理諮詢服務，緩解罹病或照顧者的憂慮。