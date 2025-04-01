48張外幣保單利率 調升

為緩解保單解約潮並增加保費收入，壽險公司持續調高宣告利率，吸引客戶目光。台新人壽昨（31）日宣布，4月起調高46張台外幣保單的宣告利率，包含美元現售22張、停售14張，及新台幣現售十張，調整後，美元最高利率來到4.25%；臺銀人壽4月起也調高二張美元保單宣告利率，調整後最高利率來到4.2%。

兩家壽險業者4月合計調整48張台外幣保單宣告利率。

除台新人壽與臺銀人壽外，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、元大人壽、合庫人壽、三商美邦人壽與遠雄人壽，4月宣告利率均按兵不動，大型壽險公司裡，僅剩台灣人壽尚未公布4月宣告利率調整概況。

台新人壽指出，在目前區隔資產固定收益債券利息收益率可支持宣告利率維持穩定的情況下，適度調整台幣與美元保單宣告利率以回饋予保戶；4月起，調升36張美元保單的宣告利率，最大調幅10個基本點，調整後，美元宣告利率最高4.25%；另外，調整新台幣現售商品宣告利率共十張，最大調幅為5個基本點，調整後，最高利率為2.65%。

目前為止，元大人壽、凱基人壽與台灣人壽的美元保單4.3%，仍為市場上最高水準；新光人壽、全球人壽與台新人壽，美元宣告利率最高4.25%緊追在後。

包括國泰人壽、南山人壽、臺銀人壽，美元保單最高利率均有4.2%水準，富邦人壽、遠雄人壽與合庫人壽則為4.15%，三商美邦人壽為4.1%。

臺銀人壽昨天表示，為減緩美元保單脫退情況的現金流壓力並期望帶入保費收入，4月起調整兩張現售美元保單宣告利率，最大調幅為10個基本點，調整後，最高宣告利率為4.2%。