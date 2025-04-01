壽險RBC 僅三商壽未達標 已提自救方案

壽險業2024下半年資本適足率（RBC）全數出爐，21家壽險中，僅三商美邦人壽RBC為136.3%，連續六期未達標，而淨值比降為2.93%，同樣未符合法定標準，三商壽也提出自救方案，力拚早日符合法定要求。

三商美邦人壽（2867）受美元債券殖利率上升，進而影響債券類之金融資產評價，再加上為強化公司資金運用效能，提高股票部位及債券型ETF操作，使得RBC風險資本上升，兩項指標皆未達標。

三商壽RBC與淨值比概況

金管會以每半年度為基準，要求保險業RBC不得低於200%、淨值比不得連兩期低於3%，兩大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。根據各壽險業公布資訊，有14家RBC在300％之上，六家甚至在400%之上。

21家壽險中，合庫人壽、法巴人壽、安達人壽、安聯人壽、友邦人壽、第一金人壽等公司的RBC皆在400％之上，而六大壽險公司中，凱基人壽由去年上半年RBC 332.85%、淨值比7.78%，提升為RBC 398.3%、淨值比略降為7.76%；富邦人壽由去年上半年RBC 370.99%、淨值比11.68%，提升為RBC 388.01%、淨值比略降為11.39%；國泰人壽下半年RBC 358.89%、淨值比8.98%；台灣人壽下半年RBC 328.25%、淨值比7.62%；南山人壽下半年RBC 299.05%、淨值比6.64%；新光人壽下半年RBC 221.26%、淨值比5.17%，皆順利達標。

三商壽自2024年3月起，董事會陸續通過各項籌資規劃，如普通股現增案、發行次順位債案，及引進私募策略投資人等，以擴大籌資管道，並持續調整及執行各項改善方案，降低避險成本，儘管如此，RBC及淨值比仍未達法定標準，其RBC由2024上半年150.99%下降至年底的136.3%，淨值比也由3.34%降至2.93%。

對此，三商壽表示，雖持續受台美利差居高不下影響，外匯避險成本始終維持高檔，但在全數出清台股反一後，與2023年相較，整體體質已經轉虧為盈，2024年稅後純益為21.8億元。

三商壽指出，台灣保險業將於2026年起接軌IFRS17及ICS制度，依最新試算結果，在考量適用各種過渡措施下，三商壽於接軌日之ICS預估可達140%以上，高於ICS法定資本適足標準。展望未來，三商壽將繼續以強化經營體質、改善財務結構為首要任務。