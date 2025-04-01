緬泰強震 國銀曝險1,321億

緬泰強震引財委會立委賴士葆關注，金管會主委彭金隆昨（31）日說，地震一發生金管會就立刻啟動調查，目前國銀在泰緬分行行舍、人員均安，據金管會調查，國銀對泰緬曝險額1,321.42億元。

立法院財委會昨日邀請金管會主委彭金隆、財政部、中央銀行、國發會及法務部就「如何促進台灣金融市場規模發展的執行策略（包括國際金融業務OBU，國際保險業務OIU，國際證券業務OSU)」進行專題報告，並備質詢。

不過，緬甸強震引發關注。緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，造成重大死傷，而距離震央超過1,000公里的泰國曼谷也受影響，一棟施工中的30層大樓因此倒塌。

彭金隆昨日指出，地震一發生金管會就已立刻啟動調查，包括人員、行舍狀況，目前皆回報是安全狀態，金管會副主委莊琇媛說，國銀在泰國曝險1,280億元，緬甸是41.42億元。目前分行人員與建物都安好。

賴士葆則說，就他所知，上市公司有132家都在緬甸，占整體上市公司一成，要求金管會注意。