推動亞資 拚 GFCI 排名躍進

根據全球金融中心指數（GFCI）排名，台北從2010年排名最佳的19名，一路退到2024年73名的史上最差，2025年3月也僅排70名，引起財委會立委質疑，金管會主委彭金隆昨（31）日直呼「對排名無法接受」，直言推動亞資中心兩年後將要將排名往前推進十至20名。

彭金隆說，他不認為台灣在國際金融市場上是這樣的排名，也許在數據提供，或是資訊上不足，這部分會努力，讓台灣推動亞資中心政策讓全世界都知道，他有信心這各排名可以「止跌回升」。

據了解，金管會將去了解GFCI評比是那些指標，主要調查對象是誰，例如有些金融中心排名是由經理人填具問卷，因經理人多是主觀判斷，看看未來問卷調查是否可以涵蓋其他人，及是否有哪些措施可讓評比單位更深入了解台灣。

由英國智庫Z/Yen集團與大陸綜合開發研究院共同發布「全球金融中心指數（GFCI）」顯示，2024年9月台北是73名，2025年3月也僅進步三名到70名，立委林德福、賴士葆說，要推亞資中心，有助排名提升嗎？

彭金隆說，推動亞資中心就是要增加國際金融中心的能見度，推動後，一定會影響評比的一些指標，這排名一定會止跌回升。