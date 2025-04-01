國庫券利率衝16年高點

美國總統川普關稅「大日子」將至，國際金融市場波動加劇、國內更是上演股匯雙殺的「黑色星期一」，銀行資調主管操作轉趨保守，中央銀行昨（31）日標售182天期國庫券300億元，得標利率飆高至1.435%，寫2008年12月以來、近16年半新高，不僅超過市場預估的1.41%，更較去年同期的1.375%，高出0.06個百分點，讓國庫苦吞高利。

央行資料指出，昨天的182天期國庫券，由銀行100%吃下，證券、票券與保險業全都空手而歸。原先市場預料，這期182天期國庫券得標利率約在1.37%~1.41%之間，沒想到開標後，利率直接衝上1.435%。

大型行庫資調主管說，「可能是怕美國實施關稅後會拉高通膨，畢竟182天期國庫券長達6個月，市場憂心夜長夢多，直接就把利率寫高高。」

央行資料顯示，昨天標售的國庫券得標利率為1.435%，較去年發行的同天期國庫券利率1.375%，走升0.06個百分點，且為2008年12月以來的最高水準。

美國總統川普表示，預計這個星期宣布的對等關稅將包含所有國家，而非僅限於較小一組10到15個國家。