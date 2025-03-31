台新新光發聯合聲明 新新併將拚7月底完成金控合併

金管會在傍晚宣布同意台新金控跟新光金控合併之後，兩家金控今晚同步發出聯名聲明稿，關於兩家金控的整併時程，聲明稿明確指出，將規劃於今年七月底前完成金控合併，其後將儘速進行旗下銀行、保險、證券、投信及創投等子公司的整併，發揮合併綜效。

兩家金控也表示，合併基準日將由雙方董事長共同協議後對外公告，並自合併基準日起更名為「台新新光金控」，且此案為台灣首宗金融控股公司合意併購案，也標誌著台灣金融業整併與國際化發展的重要里程碑，也為金融市場樹立全新典範，合併後之新金控將成為全台第四大金控，銀行、保險及證券三大核心業務的市場占有率與規模將顯著提升，進一步成為政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」最佳助力。

兩家金控也表示，面對全球金融市場競爭加劇，金融機構朝向多元化與規模化發展已為必然趨勢，雙方金控之合併，將帶來更大的發展空間與機會，並共同打造更具競爭力的金融平台，強化國際化發展動能。

而在對外聲明當中，兩家金控也不忘感謝主管機關。台新金控跟新光金控雙雙指出，感謝主管機關對本合併案的支持與信任，這代表政府政策對金融產業整合發展的高度重視，有助提升市場競爭力，也為台灣金融業的國際化發展奠定有利基礎，未來，台新新光金控將整合雙方優勢，提升經營效率，擴展服務範疇，提供更全面的金融解決方案，為客戶創造更高的價值，並打造更具發展性的員工職涯環境。

台新金控與新光金控亦承諾，合併後旗下子公司對客戶的金融服務與權益將維持不變，落實公平待客原則，並持續實踐企業社會責任。同時，員工的權益、職涯發展與工作環境亦獲得充分保障，公司將致力打造勞資和諧的企業文化，讓整合發揮最大價值。

本次合併案完成後，台新新光金控將加速內外資源整合，進一步發揮經營綜效，打造體質健全、競爭力卓越的金控公司，為客戶提供更全面的金融服務，為股東創造更高價值，並為台灣金融市場的長遠穩定發展貢獻力量，共同實踐「均衡發展、韌性台灣」的願景。