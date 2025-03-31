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尹衍樑大將回來了 黃明端將擔任潤泰新董事、生效日期曝光

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
黃明端。聯合報系資料庫
黃明端。聯合報系資料庫

潤泰新（9945）31日公告，法人代表人董事異動暨董事異動達三分之一，其中前高鑫零售董事會主席黃明端，將擔任潤泰新新董事，備受市場矚目，新任生效日期為5月22日。

潤泰新今日公告，舊任者南山人壽董事長尹崇堯，法人代表改派為盈家投資尹崇堯，一席董事則由盈家投資代表人侯凱淋，也是潤福生活事業董事暨總經理，更換為黃明端，為前高鑫零售董事會主席，新任生效日期為5月22日。

此次董事異動，引起市場注意的為黃明端，黃明端過去曾任潤泰全球總經理，並從事紡織事業工作，後來被潤泰集團總裁尹衍樑指派到中國大陸，在1997年台灣大潤發總經理，2001年擔任中國大潤發董事長，深耕中國大陸零售市場近30年，將中國大潤發做到大賣場行業的第一名，被業界稱作陸戰之王。

大潤發 潤泰新

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