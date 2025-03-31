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兄弟登山成功會合 新新併後資產排名躍升第4大

中央社／ 台北31日電
金管會今天晚間宣布，同意台新金與新光金的換股合併案，從合併基準日起將更名為「台新新光金」。圖為台新金控。圖／台新金控提供
金管會今天晚間宣布，同意台新金與新光金的換股合併案，從合併基準日起將更名為「台新新光金」。圖為台新金控。圖／台新金控提供

金管會今天晚間宣布，同意台新金與新光金的換股合併案，從合併基準日起將更名為「台新新光金」。回顧台新金和新光金雙方23年來終於談成合併、完成最後一哩路，合併後總資產規模將達新台幣8.43兆元，衝上金控排名第4。

已逝的新光集團創辦人吳火獅，長子吳東進及三子吳東亮分別創辦新光金及台新金，2002年新光金和台新金一度洽談合併，但因新壽增提196億元責任準備金，合併最終破局，並留下「兄弟爬山，各自努力，山頂會合」的名言。

23年來，新光金與台新金數次談合併未果，直至2023年6月新光金股東會改選董事，「改革派」股東拿下經營權，2024年新新併重新推進，董事會與股東臨時會均通過100%換股合併案，今天更獲金管會同意。

金管會今天發布新聞稿指出，核准台新金與新光金的換股合併案，台新金將成存續公司、新光金將成消滅公司，雙方在合併基準日後將更名為台新新光金融控股股份有限公司。

回顧雙方的交易條件，台新金提出以0.672股普通股加計0.175股辛種特別股換新光金1股普通股。

根據金管會公告「金融控股公司合併報表財務資料」，截至2024年底15家金控公司總資產排名，合併後的「台新新光金」將成為台灣第4大金控，總資產規模達8.43兆元，僅次於國泰金、富邦金與中信金。

台新金 新光金融控股

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