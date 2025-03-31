快訊

嘉市議員李奕德癌逝 老父哀痛罵兒「落荒而逃」惹鼻酸

「橫豎」秒打臉金秀賢！約會影像流出 鑒定交往「未成年」金賽綸

公館圓環拆除時程曝光 北市：兩階段進行估「這時動工」

關稅陰霾擾市！182天期國庫券利率飆近16年半新高 國庫苦吞高利

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。圖／聯合報資料照片
中央銀行。圖／聯合報資料照片

美國總統川普關稅「大日子」將至，國際金融市場波動加劇、國內更是上演股匯雙殺的「黑色星期一」，銀行資調主管操作轉趨保守，中央銀行31日標售182天期國庫券300億元，得標利率飆高至1.435%，寫2008年12月以來、近16年半新高，不僅超過市場預估的1.41%，更較去年同期的1.375%，高出0.06個百分點，讓國庫苦吞高利。

央行資料指出，今天的182天期國庫券，由銀行100%吃下，證券、票券與保險業全都空手而歸。原先市場預料，這期182天期國庫券得標利率約在1.37%~1.41%之間，沒想到開標後，利率直接衝上1.435%。

大型行庫資調主管說，「可能是怕美國實施關稅後會拉高通膨，畢竟182天期國庫券長達6個月，市場憂心夜長夢多，直接就把利率寫高高」。

央行資料顯示，今天標售的國庫券得標利率為1.435%，較去年發行的同天期國庫券利率1.375%，走升0.06個百分點，且為2008年12月以來的最高水準。

美國總統川普表示，預計這個星期宣布的對等關稅將包含所有國家，而非僅限於較小一組10到15個國家。根據外電報導，川普承諾將於4月2日他所謂的「解放日」宣布大規模關稅計畫。他已經對鋼鐵鋁材和汽車徵收關稅，並全面調高自中國大陸輸美商品的關稅。

銀行資調主管指出，4月2日將至，加上國內適逢清明連假，銀行操作轉趨保守，是182天期國庫券利率意外飆高的主因。

美國 關稅

延伸閱讀

川普關稅恐慌逐漸蔓延 三檔BBB級債ETF受益人逆勢增

因應川普關稅政策 漢翔：已提前在美設廠降低地緣政治風險

美國總統川普表態對鋼鐵徵收高關稅

川普關稅疑慮罩頂 印度股市仍獲外資青睞

相關新聞

金管會宣布「同意新新併」 更名為台新新光金控

金管會今天宣布，同意台新金融控股公司（下稱台新金控）與新光金融控股公司（新光金控）以換股方式進行合併。

金管會准了！台新金併新光金通過 更名為「台新新光金控」

金管會宣布，核准台新金申請合併新光金。雙方合併後，台新金是存續公司，新光金控為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台新新光...

關稅陰霾擾市！182天期國庫券利率飆近16年半新高 國庫苦吞高利

美國總統川普關稅「大日子」將至，國際金融市場波動加劇、國內更是上演股匯雙殺的「黑色星期一」，銀行資調主管操作轉趨保守，中...

台灣仿美設虛幣儲備？彭金隆：市場成熟會有相關機制

美國總統川普先前宣布5種數位資產可望納為美國新加密貨幣戰略儲備。立委關切台灣是否有類似機制，金管會主委彭金隆今天指出，當...

國泰世華大陸首席金融市場官姜幼霖離職 原因曝光

國泰金（2882）日前代子公司國泰世華銀行（大陸）公告，首席金融市場官姜幼霖辭職，接任人選仍待公告。據悉，姜幼霖是因「個...

兒童節最佳禮物 富邦金控打造兒童理財教育與風險繪本

兒童節即將到來，富邦金控（2881）旗下子公司長期投入兒童金融理財教育、社會回饋等服務，希望送給孩子受用一生的禮物。富邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。