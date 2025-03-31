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國發基金踩雷該拿如興怎麼辦？劉鏡清：暫無釋股規劃

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發基金先前投資如興（4414）踩雷，導致國發基金績效受到質疑，外界也關注退場機制。國發會主委劉鏡清31日表示，目前如興每個月有十幾億的營業額，國家基金暫無釋股的規劃。

立法院國發基金不當投資暨管理失職調查委員會今下午召開第4次全體委員會議，劉鏡清就「國家發展基金投資如興股份有限公司及聯合再生有限公司之決策及監督管理作為」進行報告，並在答詢時做以上表示。

國民黨籍立委徐欣瑩質詢指出，如興既不是創新產業，也不是高科技，它是傳產，當初國發基金怎麼會決定投資？如此一來，人民的納稅錢不是很沒有保障？根據資料顯示，國發基金投資如興14.88億元，但目前虧損12.38億元，已虧了83.2%。

劉鏡清表示，目前如興已轉虧為盈，每個月有十幾億營業額，其股價曾一度只剩下2塊多，現在已回升至3.5元上下，「我們等待公司的改變，目前沒有釋股的規劃，會再等待時機」。

劉鏡清也坦言，如興、聯合再生這二家公司治理真的有問題，但國發基金以董事身份在董事會中發言是目前唯一可做的，要不然會形成股東干政。劉鏡清並強調，國發基金是「投資」，不是金管會，也不是經濟部。

不過，劉鏡清也強調，國發基金已特別做了四大步驟的調整，希望能夠對於虧損公司能有較大的管控。包括：一、投資審議機制檢討修正，國發基金於審議階段，增加邀請諮詢委員參與政策評估會，評估申請企業是否具發展前景及創新轉型能力，並針對未達共識案件再次召開審議，以及表決門檻由1/2 決提高至 2/3 決或 3/4 決，提升審議品質。

二、是國發基金為保障投資權益，優化投資合約， 包括約定買回機制、依里程碑(milestone)撥款，以及要求公司承諾協助國發基金依持股比例取得董事席次。三、國發基金為提升投資後管理強度，精進投資後管理措施。四、精進退場機制，適時停損。

國發基金 如興

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