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三商壽RBC 136.3%仍未達標 首要任務改善財務結構

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

三商壽（2867）2024年受美元債券殖利率上升，進而影響債券類之金融資產評價，再加上為強化公司資金運用效能，提高股票部位及債券型ETF操作，使得RBC風險資本上升，致使2024年底RBC為136.3%，連續6期未達標，而淨值比降為2.93%，同樣未符合法定標準。然而三商美邦人壽雖持續受台美利差居高不下影響，外匯避險成本始終維持高檔，但在全數出清台股反一後，與2023年相較，整體體質已經轉虧為盈，2024年稅後純益為21.8億元。

三商美邦人壽自2024年3月起，董事會陸續通過各項籌資規劃，如普通股現增案、發行次順位債案，及引進私募策略投資人等，以擴大籌資管道，並持續調整及執行各項改善方案，降低避險成本，使RBC及淨值比儘早達到法定標準。

此外，三商美邦人壽指出，台灣保險業將於2026年起接軌IFRS17及ICS制度，而新的ICS制度更能充分反映保險業風險，屆時RBC制度將由ICS制度所取代，依最新試算結果，在考量適用各種過渡措施下，三商美邦人壽於接軌日之ICS預估可達140%以上，高於ICS法定資本適足標準(100%)。

展望未來，三商美邦人壽將繼續以強化經營體質、改善財務結構為首要任務。相較同業，該公司過往銷售高利率保單較少，因此保險負債資金成本較低，有利於 ICS 接軌。此外，業務表現持續良好，整體動能佳。該公司未來將繼續深耕保障型商品及投資型商品保險業務銷售，以持續挹注新契約CSM貢獻，進而強化公司財務體質，並提供穩健之保險獲利能力。

三商美邦人壽 保險

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