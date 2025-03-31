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川普關稅恐慌逐漸蔓延 三檔BBB級債ETF受益人逆勢增

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

川普關稅警報大響，股市新一波空襲報到，關稅恐慌使全球資金持續竄逃到債市避險，根據集保結算所最新統計，BBB級投等債ETF中，包括新光BBB投等債20+（00970B）、元大優息投等債（00968B）、統一ESG投等債15+ （00966B），3月以來受益人數維持淨增加。

根據集中保管結算所統計，截至2025/3/28止，國內投信發行9檔BBB級投等債ETF在3月整體受益人數較上月小幅下滑，僅新光00970B、統一00966B與元大00968B等3檔去年第4季新成立的新BBB級投等債ETF，受益人數仍維持成長。

券商財富管理主管表示，3月以來川普政策變來變去，預期4月關稅大刀揮下後，金融市場將湧現一波波資金逃難潮，首當其衝是股市投資人信心潰散，資金「棄股買債」熱潮再起，從31日台股重挫來看，去年第4季新募集的BBB級投等債ETF股價卻逆勢上漲，顯示市場追價買盤強勁。

ETF投資專家指出，觀察年初迄3/27止的各類資產表現，漲幅比較高的除10年期美國公債外，排名第二的是美元投等債指數，不僅優於非投等債，更遠超過表現負報酬的美股標普500及羅素2000指數，表示川普的關稅政策使全球投資人避險情緒升高，加上最新美國消費者信心指數也連續數個月下降，顯示投資人預期未來企業獲利可能放緩，對於希望追求較高殖利率的機構法人（保險業、退休基金）來說，對安全收益兼顧的BBB級投等債的需求依舊強勁，從過去幾週金仍持續流入投等債即可印證。

新光BBB投等債20+ETF經理人劉恆誌表示，第2季全球政經詭譎多變，川普的對等關稅政策成為市場最大變數與風險，唯聯準會最新利率點陣圖來看，預估2025年在6月、9月及12月分別有機會維持降息，在降息趨勢維持不變的情況下，搭配美國製造業回流，投資人仍可以適度考慮加碼美國長期投資等級企業債券，建議可以觀察投等債ETF的「殖利率」、「票息率」與「配息穩定表現」等，列為長期投資債券商品的重要評估，篩選出適合自己長期存債領息的投資定心丸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國公債

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