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歐付寶開放獨資戶申請電支帳戶 協助商家無痛轉換

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

歐付寶（6878）電子支付今日宣布開放獨資戶可申請電子支付帳戶，並提供使用歐付寶電子發票開立功能申請，為廣大的獨資戶負責人提供便捷的數位化服務。獨資戶完成歐付寶帳戶註冊後，無需繁瑣的串接流程，便可簡單啟用電子發票系統，且歐付寶提供前三個月免費試用期，幫助商家無痛轉換，提升商業交易的效率。

歐付寶表示，獨資戶不屬於公司組織，且不具法人格，因此在開立銀行帳戶時，戶名通常以「獨資戶名稱及負責人姓名連續列記」的方式顯示。過去，獨資戶在註冊電子支付帳戶時，需使用與註冊者姓名一致的銀行帳戶進行實名驗證，這常導致商戶在申請過程中面臨挑戰，無法順利申請歐付寶的電子發票服務，使得金流與發票處理需分開進行，無法一站式完成。針對商戶反饋，歐付寶已著手進行註冊流程最佳化，允許獨資戶使用登記的銀行帳號進行金融驗證，並同步完成電子發票開立服務的申請，顯著降低商戶在註冊過程中所面臨的困難。

此外，歐付寶為申請電子發票服務的會員提供免費三個月的試用期，並針對免開立統一發票的商戶推出便捷的收據開立服務，商戶可輕鬆結合歐付寶的電子支付錢包、銀行帳戶直連及信用卡等多種收款方式，輕鬆開立電子發票或收據，進一步協助小微商戶擴展商機並提升經營效率。

隨著數位支付的普及，歐付寶致力於為獨資戶打造專屬的支付生態系統，讓小微商家能夠輕鬆融入數位經濟的潮流。未來，歐付寶將持續升級服務，以滿足獨資戶的多樣需求，共同推動數位轉型的程序。

歐付寶 電子支付 電子發票

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