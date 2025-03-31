快訊

鍾文智落跑怎究責？ 高院受命法官陳勇松、審判長邱忠義送法評會

僅認交往1年！金秀賢揭斷聯金賽綸始末 淚訴「她很痛苦但已有新男友」

陸配恩綺離境期限將屆 率先現身松機將搭「這班飛機」

市場首見加密貨幣信用卡凱基幣享卡 點數最高回饋7%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基銀行推出國內首張加密貨幣信用卡『凱基幣享卡』　結合消費與理財　刷卡最高回饋7%幣享點　三大交易所新戶點數兌幣加碼 50%。凱基銀行／提供
凱基銀行推出國內首張加密貨幣信用卡『凱基幣享卡』　結合消費與理財　刷卡最高回饋7%幣享點　三大交易所新戶點數兌幣加碼 50%。凱基銀行／提供

凱基金控（2883）旗下凱基銀行指出，近年來加密貨幣備受全球市場關注，而台灣主管機關亦積極建立虛擬資產的監管架構，朝向合規、保障投資人及市場健全等方向發展。凱基銀行長期與國內加密貨幣交易所合作，擁有豐富經驗，瞄準國內數位資產市場的發展潛力，攜手萬事達卡重磅推出國內首張結合加密貨幣回饋的「凱基幣享卡」，卡友完成指定任務且透過刷卡消費累積「幣享點」，最高回饋7%，新戶首年於活動期間將幣享點兌換三大指定交易所加密貨幣（比特幣、以太幣、泰達幣），可額外獲得 50% 加碼回饋。

此外，卡友以凱基Karry數位帳戶設定為合作交易所之出入金帳戶且完成任務，再加碼送 6 顆泰達幣（USDT）。卡友在享受安全便利消費同時，還可累積投資數位資產。

凱基銀行表示：「隨著全球數位金融的發展，加密貨幣已成為許多投資人資產配置的一部分，亦成為理財投資的趨勢。凱基銀行此次推出市場首張加密貨幣信用卡，不僅滿足國內加密貨幣投資客群的需求，將消費跟理財結合在一起，同時亦瞄準潛在客群，透過凱基幣享卡將消費轉換成加密貨幣投資，降低民眾進入門檻，以更輕鬆、安全、透明的方式參與加密貨幣市場，並逐步了解加密貨幣的運作方式，增加累積數位資產的機會。」

凱基幣享卡除了提供卡友刷卡消費國內一般消費1%、海外一般消費2%幣享點，指定消費3%幣享點，完成指定任務後消費回饋最高可達7%，且海外交易免手續費之外，每1幣享點可兌換等值1元加密貨幣，新戶首年將幣享點兌換三大指定交易所加密貨幣（比特幣、以太幣、泰達幣），可額外獲得 50% 加碼回饋，舉例來說，卡友300點幣享點則可兌換價值450元加密貨幣，讓卡友將消費轉換成為投資，輕鬆累積數位資產。

此外，凱基銀行與幣託BitoPro、現代財富MAX、比特街BitstreetX（三川通證）等三大加密貨幣交易平台合作，卡友首次至三大合作交易所新開戶，且不限金額入金，即可獲得該交易所贈送5顆泰達幣（USDT），最高共可獲得 15 顆泰達幣。卡友若以凱基Karry數位帳戶設定為合作交易所之出入金帳戶且完成任務，則再加碼送 6 顆泰達幣（USDT）。

歡慶凱基幣享卡上市，活動期間每月抽666顆泰達幣，卡友每筆國內外一般消費及特店分期消費即可享一次抽獎機會，消費越多獲獎機會越高。凱基幣享卡除了提供多重辦卡及刷卡回饋，更推出高質感的卡面設計，以獨特專利導光技術，打造全卡LED 發光信用卡，卡片靠近讀卡機進行感應交易時，幣享卡卡面上星鏈圖樣將閃耀發光，限量發行 5,000 張，具收藏價值。

凱基銀行 加密貨幣 消費

延伸閱讀

凱基金傳併安泰銀！宏泰少東出馬固樁 董事會攻防再起

南韓股市放空全面解禁 1,600萬人投資加密幣將比股民多

最牛一輪／精測看旺 凱基48有戲

併購安泰銀行？ 凱基金控：有可能的項目都不排斥

相關新聞

國泰世華大陸首席金融市場官姜幼霖離職 原因曝光

國泰金（2882）日前代子公司國泰世華銀行（大陸）公告，首席金融市場官姜幼霖辭職，接任人選仍待公告。據悉，姜幼霖是因「個...

台灣仿美設虛幣儲備？彭金隆：市場成熟會有相關機制

美國總統川普先前宣布5種數位資產可望納為美國新加密貨幣戰略儲備。立委關切台灣是否有類似機制，金管會主委彭金隆今天指出，當...

兒童節最佳禮物 富邦金控打造兒童理財教育與風險繪本

兒童節即將到來，富邦金控（2881）旗下子公司長期投入兒童金融理財教育、社會回饋等服務，希望送給孩子受用一生的禮物。富邦...

上海商銀與Clearstream合作 完成其在台第一筆三方債券附條件買回交易

近期國際保管銀行-明訊銀行Clearstream發布資訊表示，上海商銀（5876）與Clearstream合作，透過Cl...

安泰銀行瞄準經營 VIP 財富管理 進軍頂級卡行列

安泰銀行（2849）宣布進軍頂級信用卡，推出安泰世界卡主，打海內外消費現金回饋無上限及提供涵蓋生活、旅遊、娛樂多方面的頂...

兆豐證券攜手momo新戶開戶享回饋 交易送mo幣

金蛇迎財，兆豐證券攜手momo購物網，推出新戶開戶Give Me Mo優惠活動，讓您投資、購物雙重享受。即日起，透過mo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。