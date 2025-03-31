市場首見加密貨幣信用卡凱基幣享卡 點數最高回饋7%

凱基金控（2883）旗下凱基銀行指出，近年來加密貨幣備受全球市場關注，而台灣主管機關亦積極建立虛擬資產的監管架構，朝向合規、保障投資人及市場健全等方向發展。凱基銀行長期與國內加密貨幣交易所合作，擁有豐富經驗，瞄準國內數位資產市場的發展潛力，攜手萬事達卡重磅推出國內首張結合加密貨幣回饋的「凱基幣享卡」，卡友完成指定任務且透過刷卡消費累積「幣享點」，最高回饋7%，新戶首年於活動期間將幣享點兌換三大指定交易所加密貨幣（比特幣、以太幣、泰達幣），可額外獲得 50% 加碼回饋。

此外，卡友以凱基Karry數位帳戶設定為合作交易所之出入金帳戶且完成任務，再加碼送 6 顆泰達幣（USDT）。卡友在享受安全便利消費同時，還可累積投資數位資產。

凱基銀行表示：「隨著全球數位金融的發展，加密貨幣已成為許多投資人資產配置的一部分，亦成為理財投資的趨勢。凱基銀行此次推出市場首張加密貨幣信用卡，不僅滿足國內加密貨幣投資客群的需求，將消費跟理財結合在一起，同時亦瞄準潛在客群，透過凱基幣享卡將消費轉換成加密貨幣投資，降低民眾進入門檻，以更輕鬆、安全、透明的方式參與加密貨幣市場，並逐步了解加密貨幣的運作方式，增加累積數位資產的機會。」

凱基幣享卡除了提供卡友刷卡消費國內一般消費1%、海外一般消費2%幣享點，指定消費3%幣享點，完成指定任務後消費回饋最高可達7%，且海外交易免手續費之外，每1幣享點可兌換等值1元加密貨幣，新戶首年將幣享點兌換三大指定交易所加密貨幣（比特幣、以太幣、泰達幣），可額外獲得 50% 加碼回饋，舉例來說，卡友300點幣享點則可兌換價值450元加密貨幣，讓卡友將消費轉換成為投資，輕鬆累積數位資產。

此外，凱基銀行與幣託BitoPro、現代財富MAX、比特街BitstreetX（三川通證）等三大加密貨幣交易平台合作，卡友首次至三大合作交易所新開戶，且不限金額入金，即可獲得該交易所贈送5顆泰達幣（USDT），最高共可獲得 15 顆泰達幣。卡友若以凱基Karry數位帳戶設定為合作交易所之出入金帳戶且完成任務，則再加碼送 6 顆泰達幣（USDT）。

歡慶凱基幣享卡上市，活動期間每月抽666顆泰達幣，卡友每筆國內外一般消費及特店分期消費即可享一次抽獎機會，消費越多獲獎機會越高。凱基幣享卡除了提供多重辦卡及刷卡回饋，更推出高質感的卡面設計，以獨特專利導光技術，打造全卡LED 發光信用卡，卡片靠近讀卡機進行感應交易時，幣享卡卡面上星鏈圖樣將閃耀發光，限量發行 5,000 張，具收藏價值。