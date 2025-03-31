美中貿易戰延燒！KPMG調查揭陸企找出這招接受挑戰

美中貿易戰持續升溫，背後不只是兩大經濟體的對抗，更凸顯全球地緣政治的不穩定。根據KPMG安侯建業發布的《2024年中國CEO展望》調查，大陸企業目前的營運策略多半是以「求生存」為主，而非追求成長。

調查顯示，超過一半（52%）的大陸CEO表示，接下來一年他們會專注在控管成本和提高生產效率；不過，仍有近半（49%）的CEO對科技創新保持積極，希望藉由建立「新質生產力」來推動企業長遠發展，在未來三年內，供應鏈的不穩定和地緣政治風險被視為企業經營的最大挑戰。

KPMG安侯建業China Practice執業會計師劉中惠指出，大陸與香港目前經濟增長面臨壓力，大陸政府也正在尋找突破口，例如積極拓展中東、中亞等地的新貿易通路，同時在政策上鼓勵各地加速產業結構轉型，推動高品質發展。

近期，大陸國務院發布了「2025年穩外資行動方案」，提出20項新政策，涵蓋擴大外資准入、併購融資便利、地方財政支持等多個面向；而香港政府也在2025年度財政預算中加碼對中小企業與科技創新的補助。

劉中惠提到，這次的行動方案特別開放了電信、醫療與教育等產業，這些正是台商相對有優勢的領域。方案中除了放寬外資限制、鼓勵以在地利潤再投資，也明確指出不同公司登記類型的企業都能平等參與政府採購，這對以往需透過多層控股結構強化「內資」色彩的台商來說，是一大改善，提醒一旦調整控股架構，可能會產生額外的稅務成本，必須審慎評估。

KPMG協理任之恒補充，不少地方政府會以補貼或獎勵政策吸引企業進駐，企業在接受之前，應該特別注意，適用條件是否要達到一定投資金額或承諾經營年限，否則一旦不符，可能要退還數千萬補貼；是否需課稅，政府補助若有特定用途、獨立核算，才可能不需課稅，但對應支出也不能再列入扣除；補貼性質，尤其土地補貼，一定要確認是否有附帶條款，避免日後處分土地時出現糾紛。

劉中惠也提醒，全球製造業布局的思維正在轉變，不能只看土地、勞力或水電便宜與否，而要從「市場導向」出發，思考商品最終銷往哪裡，並設法融入當地的供應鏈，打造具競爭力的全球營運基地。