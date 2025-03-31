上海商銀與Clearstream合作 完成其在台第一筆三方債券附條件買回交易

近期國際保管銀行-明訊銀行Clearstream發布資訊表示，上海商銀（5876）與Clearstream合作，透過Clearstream作為三方債券附條件交易中介機構（Tri-party Agent），協同澳盛銀行（ANZ），完成Clearstream在台灣第一筆三方債券附條件交易（Tri-party Repo）。

在三方債券附條件交易中，由買賣雙方先議定合格債券擔保品的條件，包含資產種類發行人、幣別、信用評等、到期日、發行規模等，並將一籃子債券擔保品的管理及清算服務委託第三方機構（Tri-Party Agent）處理。

不同於傳統的雙邊附條件交易（Bilateral Repo）需由買賣雙方⾃⾏洽談交易對⼿，且由收券的⼀⽅⾃⾏負管理責任。此次的三方債券附條件交易為上海商業儲蓄銀行於現有的流動性調度工具中，增加資金調度管道，增進投資策略競爭優勢。

附條件交易對台灣金融業在流動性管理上，發揮至關重要的作用。相較於傳統的雙邊附條件交易，近年全球對三方附條件交易的需求不斷上升，因其大幅簡化結算和託管流程，並對擔保品管理進行優化，提升作業效率。在國外這種交易方式除了傳統金融業，在企業、避險基金和資產管理者等買方客戶中也日益流行。

上海商業儲蓄銀行財務金融事業部李世豪協理表示，與Clearstream合作三方附條件交易，是一次重要的躍進。「借助Clearstream強大的結算託管服務，我們在流動性管理和投資策略優化方面獲得了顯著的競爭優勢。這一交易為我們在台灣市場開啟了新機會，並彰顯了我們致力於為客戶提供創新金融解決方案的承諾」。