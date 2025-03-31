安泰銀行瞄準經營 VIP 財富管理 進軍頂級卡行列

安泰銀行（2849）宣布進軍頂級信用卡，推出安泰世界卡主，打海內外消費現金回饋無上限及提供涵蓋生活、旅遊、娛樂多方面的頂級禮遇，還結合 LINE 即時交易通知服務，提升 VIP 客戶消費的安全性。

安泰銀行表示，本次發行的世界卡在消費回饋方面，國內消費可享1%現金回饋無上限，在海外實體商店消費亦享最高2.5%現金回饋。

這些回饋無需繁瑣的條件限制，安泰世界卡的設計更簡單直觀，持卡人不需要記得消費回饋上限、有限次數的切換回饋方案或是要記得回饋特店名單，無論在網路或實體商店，每筆一般消費都能讓頂級客戶獲得實質的回饋。

為了慶祝安泰世界卡上市，安泰銀行特別推出了「極致禮遇 唯你獨享」活動。即日起至6月30日止，凡在活動期間成為理財 VIP 客戶並成功申辦世界卡，完成首刷條件後，即可獲得專屬首刷禮。

安泰世界卡還提供首年免年費的優惠，及獲得 Mastercard 及安泰銀行精心設計的頂級禮遇，涵蓋生活、旅遊、娛樂等多方面的服務。包括免費市區停車、道路救援服務、國際機場接送、全球貴賓室服務、高額旅平險、全球專屬秘書服務、住宿優惠以及高爾夫球場貴賓待遇等。

由於交易安全對客戶十分重要，特別對安泰全部卡友提供 LINE 即時消費通知功能，讓持卡人能即時掌握每一筆交易，有效防範詐騙風險，確保享受尊榮禮遇的同時兼顧用卡安全。