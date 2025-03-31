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緬泰強震 金管會：國銀人員均安，曝險金額1321億元

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
緬甸日前發生強震，金管會主委彭金隆（左）、財政部次長阮清華（右）出席備詢，彭金隆表示，國銀在緬、泰曝險逾新台幣1300億元，人員及行舍都安全。記者潘俊宏／攝影
緬甸日前發生強震，金管會主委彭金隆（左）、財政部次長阮清華（右）出席備詢，彭金隆表示，國銀在緬、泰曝險逾新台幣1300億元，人員及行舍都安全。記者潘俊宏／攝影

近期緬泰強震導致當地傷亡慘重，立委賴士葆於今日立法院財政委員會上質詢本國銀行在緬泰兩國的狀況，金管會主委彭金隆表示，目前國銀於緬泰兩國的人員、辦事處及分行均平安無事，兩國曝險共1321.48億元。

賴士葆指出，政策鼓勵導致許多企業南，去年在緬甸投資有326件，共87億美元，數據顯示，現在共有132家企業至緬甸發展，在台灣上市櫃1843家占比相當高。彭金隆表示，強震發生當下，已安排人員關切當地情況，包括所有行舍、人員等，所幸無人傷亡。

金管會副主委暨銀行局代理局長莊琇媛也表示，國銀在泰國曝險1280億元，緬甸41.42億元。

財政部次長阮清華則指出，公股銀行在緬甸的都只有辦事處，並沒有實際的營業行為。

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