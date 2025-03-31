富邦金控四子公司投入金融教育、社會回饋 回饋偏鄉專屬營隊及UBA觀賽

兒童節即將到來，富邦金控旗下子公司長期投入兒童金融理財教育、社會回饋等服務，希望送給孩子受用一生的禮物。富邦人壽、富邦產險以保險本業出發，分別打造「希望閱讀護照」、《萬事保研究所》系列繪本，讓孩子從小建立風險管理觀念；台北富邦銀行長期深耕兒童理財教育，開辦「小富翁理財營」已邁入第26年，累計逾7,600名小富翁參與課程。富邦證券與知名兒童說故事播客合作，推廣兒童理財英語教育，將理財教育向下紮根。此外，富邦人壽今年特別邀請偏鄉籃球校隊孩子來到UBA大專籃球聯賽現場觀賞決賽，希望鼓勵孩子勇於實踐夢想。

富邦人壽設計生活化小故事 讓孩子了解風險

為協助年輕學子即早建立正確的風險及防詐觀念，富邦人壽與天下雜誌教育基金會合作，於「希望閱讀護照」中增加風險教育的相關知識，除了讓學童能培養閱讀習慣，亦透過淺顯易懂的小故事，讓學童意識到日常生活中處處充滿風險，以及校園中可能遇到的危險及傷害，以生活化的題目設計，讓孩子們在老師的引導下思考如何事先預防、事後因應，從小建立起正確的風險管理概念。

此外，富邦人壽從公平待客精神出發，積極冠名贊助UBA大專籃球聯賽，成為引領國內接軌運動平權的重要舞台，為進一步激勵愛籃球的偏鄉孩子都能勇敢逐夢，更於今年3月底台北小巨蛋決賽首度邀請宜蘭縣南澳國小籃球隊的小球員進場觀賽，一起見證馬駿颿、孫琦森等傑出學長們在場上的精彩表現，提前度過一個熱血難忘的兒童節，從而獲得成長啟發，持續朝籃球道路堅定前行。

北富銀與公益團體合作 為偏鄉學童加開專場營隊

台北富邦銀行自1998年開辦「小富翁理財營」，為國內最早結合金融職能、聚焦兒童理財教育的營隊，迄今已邁入第26年，培育超過7,600名小富翁，引導孩子們及早建立理財素養，以具體作為促進金融教育普及。「小富翁理財營」不僅開放一般學童報名，還持續與聲暉聯合會等公益團體合作，為偏鄉、聽語障等弱勢孩童加開專場營隊，結合手語翻譯、聽打服務等輔助方式，為不同需求的孩子開啟金融學習之門，並攜手富邦美術館舉辦親子藝術體驗營，支持弱勢家庭獲得更多文化資源及社會參與機會。

此外，北富銀長期深耕運動人才培育，贊助新北市「全國U12棒球錦標賽」及「全國U15棒球邀請賽」，同時連續二年舉辦「悍將小富翁理財營」，不僅讓這些優秀的棒球選手們開心與富邦悍將球員面對面接觸，同時也學到豐富實用的理財及防詐知識，奠定金融素養基礎。

富邦產險於繪本加入失智症教育 增加不同世代理解

富邦產險持續推動兒童風險教育，今年再以居家風險為主題，推出《萬事保研究所：外婆發生什麼事》，提醒孩童留意家中較容易發生危險或跌倒意外的地方，希望透過生動有趣的繪本內容，讓孩童能夠留意生活周遭的風險，培養孩童風險意識，降低各種意外發生機率。

此外，隨著超高齡社會的來臨，失智症議題亦成為焦點，本次富邦產險攜手中華民國老人福利推動聯盟，於繪本中提供認識失智症發生的徵兆，希望強化大眾對於失智症的認知，也於繪本中提供長者預防走失「愛的手鍊」申請方式，如發現家中長輩有可能走失的狀況時，希望手鍊如同平安符一般，保護長輩安全回到溫暖的家。同時，也希望透過繪本故事，讓孩童學習關懷家中或身邊的高齡長輩，增加不同世代之間的互動與交流。

存股成趨勢 富邦證券協助父母提早為子女進行理財布局

富邦證券表示，多數父母期望透過投資理財替子女存下第一桶金，做為日後教育、創業、結婚基金。根據證交所統計證券開戶年齡分布，19歲以下開戶人數於去年底已逾58萬人，較前一年大增近11萬人，年增長達23%，顯示為子女從小開立證券戶存股，已成為趨勢。

富邦證券指出，定期定額存股投資，無須一次投入大量資金，還能享受長期經濟成長的好處。以台股加權指數為例，過去10年的總報酬率逾246%，年化報酬率逾13%，對比台幣一年期定存低於2%的年利率，理財成果差異甚巨。

富邦證券為協助父母及早開始為子女理財，除持續提供客戶定期定額熱門標的資訊，也特別製作一系列投資理財影音內容，推廣金融理財教育，更與知名兒童說故事播客合作，推展兒童理財英語教育，協助父母將理財教育向下紮根。