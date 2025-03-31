最新金融中心排名台北掉到第70名 陳冲：無視排名是鴕鳥埋沙行為

GFCI(世界金融中心指數)最新排名出爐，台北掉到第70名，新世代金融基金會董事長陳冲31日表示，GFCI的國際公信力業已站穩腳步，若無視其存在，或裝著沒看見，反而是一種鴕鳥埋沙的反智行為。

過去幾年，陳冲曾針對國際金融中心排名，寫過幾篇專欄，例如2020年的金融中心之謎，還有2022年的台北獨憔悴等，暗傷台北排名直直落(從2010的19名落到70開外)，當然文中也提到，與2009年兩岸簽訂金融三項MOU有關，也與日後未持續落實兩岸互連有關。不能參與全球金融城市競技，既然已「青嶂冷如冰」，隔岸看看熱鬧總可以，因為隔岸已然是「紅塵忙似火」了。

陳冲表示，2025/3/20一年兩度的GFCI(世界金融中心指數)，發布第37次排名，名次並無重大變化，香港繼去年超越新加坡後再度穩坐亞洲第一。巧的是次日他與香港「財經事務及庫務局」許局長餐敘，不能免俗向其表示賀意，許局長出身港交所、金融發展事務處，對提升金融中心地位，一向著力甚深，話匣子一開，總是繞著金融中心打轉。

GFCI第37次排名，雖名次無大變化，但香港獲分卻大幅提升，超前新加坡10分，比半年前只險勝2分，已遙遙甩開對手，欣喜之餘，許局長表示除將繼續推動綠色金融、資產管理及Fintech創新外，也要積極強化金融互聯互通，拓展離岸人民幣業務。

陳冲說，最發人深省的，香港並不滿足現有成果，更打算利用地理優勢及法治信心，積極籌建區域黃金儲存中心；更重要的是，將以現已進入沙盒的三組穩定幣為基礎，推動本年六月底完成立法，希望下半年就有港幣及外幣的穩定幣問世，在數位資產角逐上，也爭取一席之地。進一步，香港將全力爭取全球家族辦公室(目前已有2700家設立)，項莊舞劍，雖未明講，顯然意指新加坡，至於台灣還在喊「兩年有感」的亞洲資產管理中心，如果不能及時完善生態圈，穩定兩岸關係，恐怕只是wishful thinking吧。

本年GFCI排名雖沒啥變化，然其中港深分數漲勢最強，兩者均猛漲十一分，相當驚人，讓紐約、倫敦或上海都芒刺在背。熟悉歷史的人了解，香港深圳原是一家，從秦朝以降均屬同一縣管轄，十九世紀兩次鴉片戰爭後，同屬寶安縣的港深始告分治。1980年深圳經濟特區成立，1997年香港回歸，兩個地理毗鄰、經濟規模相仿的兄弟，終又開始平行競爭、合作，尤其在金融中心排名方面，香港第三，深圳第九，不少深圳公司例如比亞迪、騰訊等係本世紀初即在港交所上市，兩者之間，瑜亮情結，在所難免，不過香港在證券法制及相關人才方面，較為完整，目前稍占優勢。

陳冲表示，台北今年GFCI排名如何?國內媒體多無報導，有的甚至連GFCI都絕口不提，部分聲音甚至表示GFCI並無參考價值。其實GFCI經二十年演進，評分模組漸趨成熟，基本特徵指標(Instrumental factors)，金融中心評價(Financial centers assessments)，國際公信力業已站穩腳步，無視其存在，或裝著沒看見，反而是一種鴕鳥埋沙的反智行為。

陳冲表示，現在台北畢竟還在GFCI評量的75個中心之內，政府務必在稅務、司法、監理、創新方面，穩固全球金融商務人士信心，步步為營，力求名次的改善。誠如剛結束「裕澤香江」高峰論壇與會人士的共同意見，穩定、可預測性、法律環境完整，才是金融中心吸引資金人才的關鍵因素。