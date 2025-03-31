凱基金傳併安泰銀！宏泰少東出馬固樁 董事會攻防再起

繼台新金、新光金合併，永豐金收購京城銀、玉山金收購保德信投信後，讓金控排名大洗牌，也讓國內金融圈併購號角再次響起。近日市場傳出凱基金（2883）控將第三度重啟併購安泰銀（2849）規劃，將砸下近300億元求娶，對此，安泰銀的兩大股東隆力集團、宏泰集團意見明顯分歧，宏泰集團更在上周改派法人董事，改由宏泰集團掌門人林鴻南的兒子、宏泰集團少東林子瑞擔任，引發金融圈討論。

安泰銀行近期併購傳聞未歇，市場關注與凱基金控之間的動向。而就在27日晚間，安泰銀發布重大訊息，泛宏泰集團旗下潤祥實業的法人董事代表異動，據公告，潤祥實業原法人代表、泰業實業會計部經理廖乾宏，改由宏泰企業機構總管理處專員林子瑞接任。宏偉建設股份有限公司原法人代表、安泰銀行總稽核嚴建三，改由宏泰企業機構總管理處專員葉孟恆接任，並於27日起生效。其中，林子瑞為宏泰（1612）集團少東。

另外，市場傳出凱基金控擬以普通股與特別股各半的架構，以總價296億元吃下安泰銀的全數股權。對此，凱基金控、安泰銀行也重訊回應，針對收購相關傳聞，不予評論

安泰銀行為1990年財政部開放民間成立商業銀行後，第二批於1991年提出申請成立的銀行，主要發起人為宏泰建設，安泰銀行於1993年4月15日開始營業，為台灣第16家新成立的銀行，但在2007年由於虧損面臨可能遭金管會接管，安泰銀行引進私募基金隆力集團（The Longreach Group），隆力集團以新台幣230億元取得安泰銀行50.1%股權並取得過半董事席位，而安泰銀行也成為第一間由外國私募基金取得經營權的本國銀行。