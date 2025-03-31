快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「勇敢投入」：能有滿滿財富

鮑魚大亨鍾文智發監前潛逃！黃國昌批：高院偽造文書 綠委護航

獨子得還百歲父母1700萬贈與 因一舉動觸發撤銷條款

推動亞資中心兩年後 彭金隆：台灣全球排名可提升10~20名

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
金管會將推動亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆表示，希望推動亞資中心兩年後，台灣在全球金融中心指數排名可提升10~20名。圖/本報資料照片
金管會將推動亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆表示，希望推動亞資中心兩年後，台灣在全球金融中心指數排名可提升10~20名。圖/本報資料照片

台灣在「全球金融中心指數」排名（GFCI）的排名一路退，2024年排名竟只排到第73名，金管會主委彭金隆今日表示，希望推動亞洲資產管理中心兩年後，排名可以提升10~20名。

立法院財委會今日以「如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略（包括國際金融業務OBU，國際保險業務OIU，國際證券業OSU）」為題進行專題報告，金管會主委、中央銀行副總裁朱美麗等人備詢。

針對立委賴士葆、郭國文詢問台灣在全球金融中心指數排名退步一事，彭金隆直言「對這評比排名不能接受」，金管會會努力跟國際說明台灣現況，也會去了解這些排名指標背後的資訊數據提供的內容，因這各評比是以城市為主，一個國家就有很多城市參加。

他說，推動亞洲資產管理中心後，他有信心這個指標一定會止跌回升，我們希望推動兩年後，排名可以提升10~20名左右，若每年都可以往前提升，在過幾年後，就可以回到該有的，被認可的名次。

至於亞洲資產管理中心進度，彭金隆指出，將於明日發布試辦原則，預計4月將開放申請，主要是OBU境外銀行業務和私人銀行業務，開放三至四種業態，而且必須與地方政府簽署MOU（合作備忘錄），未來將協助銀行獲得必要的證照以開展業務。

央銀副總裁朱美麗表示，台灣近10年累計超額儲蓄超過新台幣30兆元，且去年超額儲蓄擴增至4.01兆元，根據歷年超額儲蓄的資產運用，這將成為金融市場發展的重要助力。

延伸閱讀

富豪財管…第一銀五連霸 逾十家財管行喊赴高雄專區

00922「U計畫」開始執行！與其等低點不如持續、定期定額買進

台股太慘「金管會一早就吃麵」 他笑：撐盤很苦！網示警1關鍵

川普重返白宮 台遭列「骯髒15國」！金管會迎戰：最擔心這兩件事

相關新聞

凱基金傳併安泰銀！宏泰少東出馬固樁 董事會攻防再起

繼台新金、新光金合併，永豐金收購京城銀、玉山金收購保德信投信後，讓金控排名大洗牌，也讓國內金融圈併購號角再次響起。近日市...

新台幣匯率重貶逾1角、盤中失守33.2元 改寫楊金龍任內新低價

美國將在4月2日實施對等關稅；根據路透報導，美國總統川普30日進一步表示，4月2日即將宣布的對等關稅將涵蓋所有國家，而不...

推動亞資中心兩年後 彭金隆：台灣全球排名可提升10~20名

台灣在「全球金融中心指數」排名（GFCI）的排名一路退，2024年排名竟只排到第73名，金管會主委彭金隆今日表示，希望推...

利率優惠首期0.01%開啟夢想大門 為年輕世代打造「青春元夢貸」

隨著社會環境變遷與生活成本上升，許多年輕人面臨實現夢想與財務規劃的挑戰！無論是出國進修、創業啟動、理財投資，或是計劃一場...

股匯雙挫 新台幣重貶逾1.2角改寫逾9年新低

美股殺聲隆隆，波及股匯市今天雙雙重挫，台股早盤大跌逾700點，新台幣兌美元也狂貶逾1.2角，跌破33.2價位，最低觸及3...

緬泰強震 金管會：國銀緬泰曝險1321億元

緬泰強震引財委會立委賴士葆關注，金管會主委彭金隆說，地震一發生金管會就立刻啟動調查，目前國銀在泰緬分行行舍、人員均安，據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。