推動亞資中心兩年後 彭金隆：台灣全球排名可提升10~20名

台灣在「全球金融中心指數」排名（GFCI）的排名一路退，2024年排名竟只排到第73名，金管會主委彭金隆今日表示，希望推動亞洲資產管理中心兩年後，排名可以提升10~20名。

立法院財委會今日以「如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略（包括國際金融業務OBU，國際保險業務OIU，國際證券業OSU）」為題進行專題報告，金管會主委、中央銀行副總裁朱美麗等人備詢。

針對立委賴士葆、郭國文詢問台灣在全球金融中心指數排名退步一事，彭金隆直言「對這評比排名不能接受」，金管會會努力跟國際說明台灣現況，也會去了解這些排名指標背後的資訊數據提供的內容，因這各評比是以城市為主，一個國家就有很多城市參加。

他說，推動亞洲資產管理中心後，他有信心這個指標一定會止跌回升，我們希望推動兩年後，排名可以提升10~20名左右，若每年都可以往前提升，在過幾年後，就可以回到該有的，被認可的名次。

至於亞洲資產管理中心進度，彭金隆指出，將於明日發布試辦原則，預計4月將開放申請，主要是OBU境外銀行業務和私人銀行業務，開放三至四種業態，而且必須與地方政府簽署MOU（合作備忘錄），未來將協助銀行獲得必要的證照以開展業務。

央銀副總裁朱美麗表示，台灣近10年累計超額儲蓄超過新台幣30兆元，且去年超額儲蓄擴增至4.01兆元，根據歷年超額儲蓄的資產運用，這將成為金融市場發展的重要助力。