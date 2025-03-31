利率優惠首期0.01%開啟夢想大門 為年輕世代打造「青春元夢貸」

隨著社會環境變遷與生活成本上升，許多年輕人面臨實現夢想與財務規劃的挑戰！無論是出國進修、創業啟動、理財投資，或是計劃一場改變人生的旅行，資金往往是決定夢想能否實現的關鍵。元大銀行深知年輕族群的需求，特別推出助力青年圓夢的「青春元夢貸」，幫助年輕人輕鬆規劃未來，穩健邁向理想人生。

「青春元夢貸」專為22歲至30歲以下、具大專以上學歷且信用紀錄良好，現職工作資歷滿3個月的年輕族群量身打造。該專案不僅提供首期超低利率0.01％，還提供手續費最低0元的優惠，最長可提供7年的貸款期限，讓年輕人可以更輕鬆地活用資金，來應對創業、進修、旅遊或其他人生規劃需求。

此外，元大銀行更提供「雙重加碼優惠」，讓符合條件的客戶可享額外利率減免或元大銀行元夢金回饋。若申貸者為元大銀行的既有存款交割戶，利率最高可減1％；若為元大銀行信用卡持卡人，利率最高可再減0.9％，並額外獲得元夢金1,000元。透過線上申辦「青春元夢貸」，還可參加「線上申辦信貸 抽萬元刷卡金」活動，成功撥貸即有機會獲得限5個名額的10,000元刷卡金，提供客戶靈活規劃財務外還有機會獲得額外回饋。

為了落實普惠金融，元大銀行特別推出「代償本人學貸」及「親屬醫療資金」專屬優惠方案，減輕年輕族群與家庭的財務負擔。申請信貸代償學貸，可享優惠利率最低1.88％起；若資金用於二親等內親屬的醫療支出，並提供等額醫療付款收據，則可享優惠利率最低1.98％起，讓貸款更具彈性，協助客戶安心面對人生重要階段。

除了提供貸款支持，元大銀行預計於4月1日推出的「追夢行動」優惠計畫，讓年輕人不僅能獲得資金支援，還能享有更多金融優惠，提升財務管理效率。 「追夢行動」透過雙重優惠機制，幫助年輕人消費時亦能獲得額外回饋。只要成功開立「鑽金數位帳戶」，並綁定任一行動支付，即可享筆筆消費10％現金回饋。此外，若同時綁定LINE個人化服務，還可加碼獲得200元回饋金，幫助年輕族群輕鬆理財，無痛存錢。

元大銀行深知年輕世代對於財務管理的需求日益多元，因此透過「青春元夢貸」搭配「追夢行動」，提供全方位的金融服務，讓夢想不再受到限制，幫助年輕人以更彈性的方式實現人生目標。未來，元大銀行將持續推出更多創新金融方案，設計更具吸引力的優惠與回饋，協助年輕族群逐步實現理財目標。即日起，想要讓財務規劃更加靈活、夢想更快實現的年輕人，可透過元大銀行官網或各大數位平台了解詳情，把握機會申請專屬優惠，為自己的夢想加速啟程！