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股匯雙挫！新台幣重貶逾1.2角 改寫逾9年新低

股匯雙挫 新台幣重貶逾1.2角改寫逾9年新低

中央社／ 台北31日電
股匯市今天雙雙重挫。圖／聯合報系資料照片
股匯市今天雙雙重挫。圖／聯合報系資料照片

美股殺聲隆隆，波及股匯市今天雙雙重挫，台股早盤大跌逾700點，新台幣兌美元也狂貶逾1.2角，跌破33.2價位，最低觸及33.222元，改寫盤中逾9年最低價。

美國總統川普（Donald Trump）將在4月2日實施對等關稅，投資人憂慮關稅衝擊以及通膨升溫，美股應聲大跌，台股今天早盤暴跌逾700點，跌破21000點，最低為20865點。

新台幣匯率受到台股下殺拖累，延續貶勢，今天以33.13元開盤後，跌幅迅速擴大，狂貶逾1.2角，最低觸及33.222元，改寫逾9年盤中新低價。

匯銀人士分析，新台幣匯率再次破底，主要受到消息面利空影響，導致台股下殺、熱錢流出，本週川普對等關稅措施將出爐，市場屏息以待，對等關稅的幅度、範圍、對經濟衝擊，將牽動下一步金融市場資金流向以及投資人信心，也攸關台灣股匯市表現。

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