快訊

鮑魚大亨鍾文智發監前潛逃！黃國昌批：高院偽造文書 綠委護航

獨子得還百歲父母1700萬贈與 因一舉動觸發撤銷條款

股匯雙挫！新台幣重貶逾1.2角 改寫逾9年新低

緬泰強震 金管會：國銀緬泰曝險1321億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。本報系資料庫
金管會主委彭金隆。本報系資料庫

緬泰強震引財委會立委賴士葆關注，金管會主委彭金隆說，地震一發生金管會就立刻啟動調查，目前國銀在泰緬分行行舍、人員均安，據金管會調查，國銀對泰緬曝險額1321.42億元。

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，造成重大死傷，而距離震央超過1,000公里的泰國曼谷也受影響，一棟施工中的30層大樓因此倒塌。

彭金隆31日指出，地震一發生金管會就已立刻啟動調查，包括人員、行舍狀況，目前皆回報是安全狀態，金管會副主委莊琇媛說，國銀在泰國曝險1280億元，緬甸是41.42億元。目前分行人員與建物都安好。

賴士葆則說，就他所知，上市公司有132家都在緬甸，占整體上市公司一成，要求金管會注意。

緬甸 金管會

延伸閱讀

罷免羅智強團體校園旁擺攤惹議 賴士葆：太扯了

央行首曝我國外匯存底美債占比達「這」比重 台幣匯率高層這麼說

賴士葆撞行人影像外流 交通分隊警員外洩媒體遭北檢起訴

台股受川普政策影響 彭金隆：市場具韌性、會審慎應對

相關新聞

新台幣匯率重貶逾1角、盤中失守33.2元 改寫楊金龍任內新低價

美國將在4月2日實施對等關稅；根據路透報導，美國總統川普30日進一步表示，4月2日即將宣布的對等關稅將涵蓋所有國家，而不...

推動亞資中心兩年後 彭金隆：台灣全球排名可提升10~20名

台灣在「全球金融中心指數」排名（GFCI）的排名一路退，2024年排名竟只排到第73名，金管會主委彭金隆今日表示，希望推...

利率優惠首期0.01%開啟夢想大門 為年輕世代打造「青春元夢貸」

隨著社會環境變遷與生活成本上升，許多年輕人面臨實現夢想與財務規劃的挑戰！無論是出國進修、創業啟動、理財投資，或是計劃一場...

股匯雙挫 新台幣重貶逾1.2角改寫逾9年新低

美股殺聲隆隆，波及股匯市今天雙雙重挫，台股早盤大跌逾700點，新台幣兌美元也狂貶逾1.2角，跌破33.2價位，最低觸及3...

緬泰強震 金管會：國銀緬泰曝險1321億元

緬泰強震引財委會立委賴士葆關注，金管會主委彭金隆說，地震一發生金管會就立刻啟動調查，目前國銀在泰緬分行行舍、人員均安，據...

元富推動金融教育 《高中生財要學》協助強化升學競爭力

新光金控旗下元富證券長期深耕金融教育，透過元富FinTeach校園金融教育贊助及《高中生財要學》YouTube 節目，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。