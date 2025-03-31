緬泰強震 金管會：國銀緬泰曝險1321億元

緬泰強震引財委會立委賴士葆關注，金管會主委彭金隆說，地震一發生金管會就立刻啟動調查，目前國銀在泰緬分行行舍、人員均安，據金管會調查，國銀對泰緬曝險額1321.42億元。

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，造成重大死傷，而距離震央超過1,000公里的泰國曼谷也受影響，一棟施工中的30層大樓因此倒塌。

彭金隆31日指出，地震一發生金管會就已立刻啟動調查，包括人員、行舍狀況，目前皆回報是安全狀態，金管會副主委莊琇媛說，國銀在泰國曝險1280億元，緬甸是41.42億元。目前分行人員與建物都安好。

賴士葆則說，就他所知，上市公司有132家都在緬甸，占整體上市公司一成，要求金管會注意。