元富推動金融教育 《高中生財要學》協助強化升學競爭力

新光金控旗下元富證券長期深耕金融教育，透過元富FinTeach校園金融教育贊助及《高中生財要學》YouTube 節目，將投資理財從學習轉化成實務應用，致力幫助更多學生掌握理財思維，成為升學與職涯發展的重要能力，不僅展現對聯合國永續發展目標SDG4「優質教育」的承諾，更發揮深遠的社會影響力。

元富FinTeach透過經費補助，積極支持高中職及大專院校相關科系與社團推動金融教育；其中，與健行科技大學合辦的「全國高中職投資競賽」在2024年邁入第五屆，透過模擬股票交易及個股分析競賽，讓理財教育更具體化，幫助學生建立實戰經驗。

元富YT頻道去年9月推出《高中生財要學》系列影片，成為全台唯一專為高中職生打造的理財節目，首季12集已累積超過16.8萬次觀看，充分展現年輕世代對投資學習的高度興趣，該競賽宣傳與節目內容的成功結合，吸引來自137所學校、2,244名學生踴躍報名，顯示增強金融素養已成為學習歷程中的新顯學。

有鑑於每年4月是高中職生整理與提交學習歷程檔案的關鍵時程，元富特別於3月底推出2025《高中生財要學》全新影片，邀請投資競賽獲獎同學與指導老師分享心得，隨著108課綱的實施，個人申請與特殊選才的比重逐步提升，學習歷程更加強調跨領域能力與實務經驗。

在這樣的背景下，金融素養成為升學競爭力的重要指標，參加模擬操作、深化學習的投資競賽更是新一代學生的黃金跳板，內湖高中老師陳泰寧在錄製《高中生財要學》時提出專業見解，他表示學生透過自主學習，不僅展現專業及興趣、提升個人競爭力，參加投資競賽更是檢驗學習成果的舞台，以及豐富學習歷程檔案的有效途徑，從而縮小產學落差，達到學以致用的目標。

參與《高中生財要學》影片錄製的模擬交易與個股分析競賽獲獎同學皆強調，投身競賽的意義不僅是追求獲獎，更在於提升金融素養，並培養獨立思考與決策能力，這些寶貴經驗與成果，也成為學習歷程不可或缺的亮點，為未來升學與職涯發展打下堅實基礎。全新系列影片現已正式上架，元富證券亦舉辦 《高中生財要學》分享貼文贈禮活動，只要轉發與按讚，即可參加mo幣抽獎，透過元富YT頻道與FB粉專，把握學習聰明投資與兼得好禮的機會。