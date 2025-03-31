國際金融中心排名退到73名 金管會喊：兩年要進步20名

立委賴士葆、郭國文31日上午在財委會詢問，全球金融中心排名（GFCI）在2024年排名只剩73名，排名一路退，金管會主委彭金隆說，希望推動亞洲資產管理中心兩年後，排名可以提升10~20名。

彭金隆直言「對這評比排名不能接受」，金管會會努力跟國際說明台灣現況，也會去了解這些排名指標背後的資訊數據提供的內容，因這各評比是以城市為主，一個國家就有很多城市參加。

他說，推動亞洲資產管理中心後，他有信心這個指標一定會止跌回升，我們希望推動兩年後，排名可以提升10~20名左右，若每年都可以往前提升，在過幾年後，就可以回到該有的，被認可的名次。

賴士葆則認為，地緣政治才是影響國際金融中心排名的重要因素。