證交所防詐騙攻略大公開 「小心有鬼」掀起全民反詐行動

為了防止「鬧鬼」，遠離詐騙，臺灣證券交易所展開第二波「5D反詐行動」，3月27日舉辦「小心有鬼」記者會，揭露六大詐騙鬼的作祟手法。證交所提供防詐攻略，幫大家識別詐騙手法，以達到「有感阻詐」目標！

為深化全民反詐意識，證交所推出第二波「5D反詐行動」影片，這次主題鎖定「小心有鬼」，帶出最常見的詐騙手法，並推出「金融投資詐騙鬼怪談」網站，提醒民眾提高警覺。

人頭鬼：操控投資人金錢的幻覺，讓你難以脫身

她的特殊能力是透過每個頭散發出不安氣息，讓人陷入無盡的迷惑和恐慌，當她將目光聚焦在你身上，你的資產立刻被凍結，她擅長控制財務流動，讓人如同被石化一般無法反抗。

個資鬼：誘惑投資人竊取個資，進而控制你的財務資料

個資鬼專門竊取大家的隱私資料，他的技能是能夠巧妙地進行身份模仿，誘使受害者提供敏感資訊，如銀行帳號、身分證號，讓你落入深深的詐騙漩渦。

仙股鬼：魅惑股市假象，讓你投入資金最終陷入損失

仙股鬼擅長以魅惑及欺騙拉攏投資者，常以「仙股」高回報為誘餌，讓你被狐妖迷惑般相信「這是唯一的賺錢機會」，心甘情願投入更多資金，最終一夕之間失去所有財產。

診股鬼：偽裝成專業金融顧問，假好心投資建議誘騙上鉤

診股鬼善於模仿傳統的金融顧問形象，有極高的詐騙技巧，誘使投資人聽從她的建議，用「專業診斷」包裝，其實是給假的投資資訊和建議，最終把你的資產置於危險之中。

賴群鬼：偽裝成好朋友，讓你在不知情的情況下掉入詐騙陷阱

擅長在網路社交平台施行詐騙，透過「交朋友」方式讓你放下警戒心，設定假人設、持續發送假消息，讓你不知不覺就被對方一步步牽著走，最後錢財也莫名被騙走。

化身鬼：變換多重身份，通過各種假象騙取錢財

這隻鬼擅長變換身份，能將自己塑造成各種不同角色，從金融顧問到投資高手，都能輕易駕馭，讓你相信他所展示的一切都是真實可信，進而把財富輕易交給對方。

證交所指出，詐騙集團往往透過精心設計的話術來迷惑投資人，這六大詐騙鬼無所不在，投資人稍有不慎就可能墜入陷阱，須再次提醒投資人：「詐騙的嘴，騙人的鬼」。投資人應保持理性，不要因貪圖高額回報而掉入陷阱。在進行任何投資決策前，務必透過官方管道查證資訊，並謹記「不明來源不投資」、「高報酬伴隨高風險」的基本原則。

除了加強投資人教育，證交所也積極推動證券金融業者強化反詐措施，致力於打造更安全的投資環境。

證交所強調，「5D反詐行動」策略，不僅要讓投資人提高警覺，也可以透過廣泛的宣傳，讓更多人看穿詐騙集團的慣有伎倆，提升識詐警覺心。對此，證交所攜手國內證券商業者，從3月10日起於 LINE TODAY 理財專區辦理線上「5D反詐專題聯展」，期望透過此次反詐專題，讓更多民眾對這些詐騙手法一目了然，進一步強化反詐意識。

面對層出不窮的詐騙手法，透過「5D反詐行動」第二波宣傳計畫，證交所希望讓更多民眾認識詐騙手法，提高防詐意識，實現「有感阻詐」的最終目標。投資人切記，「詐騙無所不在，謹慎投資才是王道」，讓我們一起提高警覺，守護自己的財富！

若投資人懷疑自己可能遇到詐騙，請務必冷靜多查證，多利用內政部警政署165全民防騙網及165專線進行諮詢；或是查詢更多詐騙案例，請至證交所公開資訊觀測站【反詐騙聯防行動專區】；也可以前往證交所【TWSE證券投資反詐騙專區】及【金融投資詐騙鬼怪談】掌握最新的反詐資訊。