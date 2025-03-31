川普關稅戰來襲！逾兆富豪大戶資產 投資要轉向了

據金管會2025年2月底統計，12家國銀管理富豪戶總資產（AUM）規模1兆4,852億元中，配置基金、債券兩大商品占比再寫新高紀錄，據調查，因應川普關稅戰來襲，富豪戶3月已多增持債券型、平衡型、多重資產基金，以「高息存債」、「多元分散」為兩大投資主軸。

據金管會統計，2月富豪戶配置基金、債券占比各攀升到15.6%和13.9%，已連兩個月「月月攻頂」，惟隨川普政策能見度未明，全球市場波動加劇，富豪戶投資配置已緩步移向高息債券、或與金融市場連動低的私募資產為主。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，3月美國科技、半導體修正大，美債十年期殖利率回到4.2%，估將在4~4.5%盤整，對滿手海外債的富豪戶來說，評價利益略回升但資本利得空間不大，以領息為主。

3月在川普致力壓低利率、全球市場波動加劇，富豪戶債券端以海外高息投資等級債做「高息存債」，基金面則以平衡型、多重資產做「多元分散」，或以金融市場連動較低的私募資產(如巨災債券、多空策略的低Beta避險基金)為主，降低整體投資組合波動性。

金管會公布2025年2月國銀承做高資產客戶（1億元以上）財管業務。2月

底高資產客戶數1萬2617人，AUM達1兆4,852億元，平均每戶AUM是1.17億元，顯示國銀客群以中小企業主的中實戶居多。

若以成長動能來看，2月AUM月增2.8%是近三年同期低點，年增63.48%連兩個月走低，反映2月面臨川普新政不明，讓富豪戶偏向保守。

富豪戶資產配置版圖中，2月存款占比連兩個月維持45.9%的31個月低點，並未大舉轉戰商品端，也反映富豪戶觀望心態。

銀行主管也說，存款占比增減因素有兩大，一是各銀行開發滲透客戶力道，二是市場行情，除非行情大好，即便有降息因素，富豪戶存款占比也不會大舉下降，估會維持一定水位，甚至因新戶進場而微幅走揚。

2月基金、債券占比均增加0.1個百分點到15.6%和13.9%，增幅有限，結構型商品連兩個月維持6.6%，僅保單占比又破底到11.1%，月減0.3個百分點。

金管會是在2020年7月起陸續核准本國銀行開辦高資產客戶財富管理業務，如今該業務邁入第五個年頭，總資產規模已攀升到1兆4,852億元，是剛開辦該項業務、2021年底資產規模2,077億元的7.2倍，顯示各銀行爭搶富豪戶大餅。