富豪財管 第一銀五連霸！逾十家財管行喊赴高雄專區

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

國銀富豪戶財管業務，第一銀行邁入五連霸。據金管會2025年2月底以管理資產規模（AUM）排名，一銀AUM是2,381億元續奪冠，中信銀2,230億元列亞軍，第一銀狂勝中信151億元，似有站穩富豪財管王地位的氣勢。

若以AUM年成長率來看，第一銀行年增57%居前四大之首，合庫年增40%，兆豐年增24%、中信年增21%，顯示行庫後發先至，逐步瓜分了中信銀財管市場。

目前已有12家財管行承辦高資產客戶財管業務，台新銀、渣打銀已獲核准但尚未開辦，據瞭解，第15家遞件是聯邦銀，也是在金管會大解放財管行資格條件後的首案。

下一階段，7月高雄資產專區即將開幕，據了解，4月底前估有11家已開辦的高資產財管行都將向金管會遞件申請，進駐高雄資產專區設點，金管會也將在近日對外公布「進駐專區的試辦業務作業原則」。

金管會主委彭金隆31日也將赴財委會做報告，提及期望亞資中心可達成「兩年有感」、金融業資產管理規模增加4兆元為目標。到2月底止，金融業資產管理規模已達34兆餘元，較計畫推動前增加2.5兆元，顯示已達標半數。

中信銀 第一銀行 金管會

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