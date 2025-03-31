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員工福利信託結合股權獎勵 勞資雙贏

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

員工福利信託是對一般員工加強退休準備工具，企業還可以透過股權工具獎勵員工，如實施員工庫藏股、員工新股承購權、限制員工權利新股、員工認股權憑證及員工酬勞入股等五方式。

信託公會為讓企業在實施員工股權獎酬制度時也能結合信託，除員工福利信託外，目前正著手研擬可行信託契約架構，信託業表示「樂觀其成」。

國內信託業者表示，在國內，將員工股權獎勵交付信託對勞資雙方皆有利，若能再把員工領到的股權獎勵結合退休金一併安排，提供安養信託或遺囑信託供員工自選，等於把員工的第二與第三支柱的退休金準備都放進信託架構做完整規劃，對國內信託業者來說不僅是很大機會，對員工來說也可將福利保障更升一級，連帶也可做為社會新鮮人在挑選企業時的強力誘因，對提升企業形象也有幫助。

信託公會秘書長呂蕙容表示，企業為永續經營，提升員工福利以留住人才、激勵人才是企業雇主愈來愈需要重視的課題，國外科技業者為員工福利的規劃已相當成熟，甚至提供「遺囑信託」做為員工安排薪酬規劃的自選項目。

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