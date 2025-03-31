員工福利信託 三個放寬

在台灣邁入高齡少子化的同時，退休金準備議題也受到民眾關注，其中做為退休金第三支柱的「員工福利信託」與「員工股權獎酬」工具漸受雇主採用，愈來愈多上市櫃企業，願意讓員工享受公司盈餘成長的果實。為讓信託業與上市櫃企業主管更了解員工股權獎酬工具與信託架構的搭配，信託公會舉辦公司治理課程，並提三點建議，獲金管會採納。

為讓員工福利信託持續成長，信託公會建議，一、同一集團、未上市櫃公司也可透過員工持股信託投資集團內任一上市櫃公司股票；二、境外外籍員工也可參與國內企業員工持股信託；三、中小企業辦理員工福利信託增加之薪資費用，適用為本國籍基層員工加薪，可享租稅優惠，薪資費用可申報加成減除75%。

信託公會秘書長呂蕙容表示，金管會將員工薪酬及董監酬金政策納入公司治理評鑑項目之一，為鼓勵上市櫃辦理員工福利信託，已採納信託公會建議將員工福利信託納入評鑑指標之例示。

根據信託公會統計，員工福利信託業務自2021年以來，受託資產金額每年均有10%以上的成長，截至2024年底為止已突破2,364億餘元，受託資產規模近三年就有34%的成長。

呂蕙容說，企業以股權獎酬辦理的有價證券信託，近二年亦有123億元的累積業務量，不僅對員工薪酬有益，同時也有助提升公司治理評鑑成效。

所謂員工股權獎酬相關信託，是指公司員工將員工獎酬的股權交付信託，公司員工本身為信託委託人亦是受益人，受託人會依信託契約約定及員工持股會或員工福利委員會指示來管理有價證券。

由於員工股權獎酬工具在股票來源、轉讓限制、相關法規、決議程序、認購價格等條件不盡相同，因此受託人在交付信託的程序與管理方式上就需特別注意。