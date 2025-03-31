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小資族新選擇 兩類基金准買海外比特幣 ETF

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會已發布函令，准許多重資產、組合型這兩大類基金，可投資海外比特幣ETF（指數股票型基金），以該基金淨值5%為限，一般投資人可透過這兩類基金，投資海外比特幣ETF了。 路透
金管會已發布函令，准許多重資產、組合型這兩大類基金，可投資海外比特幣ETF（指數股票型基金），以該基金淨值5%為限，一般投資人可透過這兩類基金，投資海外比特幣ETF了。 路透

金管會已發布函令，准許多重資產、組合型這兩大類基金，可投資海外比特幣ETF（指數股票型基金），以該基金淨值5%為限，一般投資人可透過這兩類基金，投資海外比特幣ETF了。

這也是金管會在2024年9月底，開放專業投資人（如高資產客戶）可透過券商複委託投資海外比特幣ETF後，2025年2月再開放，一般投資人也可透過兩類型基金去投資。

據了解，目前僅美國、加拿大有發行比特幣ETF，料將成為國人投資比特幣ETF的主要市場。

金管會是在2月24日發函令放行，據了解，目前尚未有多重資產、或組合型基金因此而增加海外比特幣ETF的投資標的，市場認為，可能新發行的基金才有機會。

一家投信業者說，多重資產、組合型基金的資產配置，增加可投資海外比特幣ETF，對業者來說「只是多一個資產配置的選擇」，如股債齊跌時，有別的資產選項，經理人需對比特幣有研究，也需在公開說明書做風險揭露。

依金管會規定，多重資產、組合型基金可投資被動式海外比特幣ETF，以該基金淨值5%為限，且海外比特幣ETF加計期信基金、槓桿ETF、反向ETF、期貨ETF、商品ETF合計六種以該基金淨值10%為限。

ETF 比特幣

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