誠信金融論壇4月10日登場 林榮賜：AI打詐 強化安全韌性

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信總經理林榮賜。聯合報系資料照
中華電信總經理林榮賜。聯合報系資料照

詐騙猖獗且手法推陳出新，近年隨著AI應用興起，詐騙集團透過AI偽冒名人影像或聲音等詐騙案件層出不窮，讓打詐不僅要「鬥智」，更是「AI、科技」的大鬥法。中華電信積極配合政府打詐、防詐，更攜手跨國及跨業夥伴聯合打詐，中華電信（2412）總座林榮賜強調，「打詐不容易，中華電信絕對拚到底」。

經濟日報與第一金控將於4月10日共同主辦「誠信金融論壇-金融打詐 科技出擊」，第一金控暨第一銀行董事長邱月琴將出席致詞，並邀請數位發展部政務次長林宜敬、林榮賜發表專題演講，林榮賜專講主題為「AI打詐防騙新趨勢」。

論壇當天壓軸主題座談，將邀請金管會檢查局局長童政彰、第一銀行總經理李嘉祥及刑事警察局副局長邱紹洲，以「辨識金融詐騙大教戰」為主題進行交流。

近年全球受到詐騙干擾，根據全球反詐騙聯盟GASA最新數據，全球詐騙財損高達1兆美元，換算詐騙集團一年騙走全球1% GDP。

台灣電信龍頭中華電信積極以「科技力」及「AI」投入打詐，更將「安全韌性」視為今年六大重點工作之一，除了打造網路、系統、資安等韌性需求，更從語音、簡訊、網路多方防堵，打擊詐騙。

中華電信表示，全面攔阻境外偽冒我國號碼來話，截至去年底，已阻絕991萬通，攔阻率100%，以全面語音預先警示國際來話，讓無效話務銳減2,952萬通，以商業短碼簡訊，內服、外用雙軌防詐，內部採用短碼簡訊，發送超過3.8億則簡訊，外用部分協助金融、保險等超過90家企業防詐。

中華電信指出，推出電商隱碼（放心接），除全面在中華電信內部的實體、網路門市及工務裝查修，更協助九家重要電商導入，領先推出簡訊AI反詐平台，攔阻52萬則商業簡訊，更透過AI詐騙樣態偵測SMS、MMS簡訊，即時攔阻1.6萬門號。

中華電信也跨國、跨業聯合打詐，領先加入GSMA Open Gateway計畫與GASA全球反詐騙聯盟，更是打造國內首例SIM防詐平台，與三家金融業進行PoC（概念性驗證），同時推動刑事局高風險資料庫及移民署出入境資料介接，管制高風險用戶及出境／逾期居留用戶申辦電信服務。

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