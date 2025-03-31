快訊

今明多雨北台濕冷注意保暖 周三起轉晴回溫周末需觀察

聯合報最新民調 4成7民眾反對大罷免 4成3贊成

30兆超額儲蓄 發展資管基石 另研議台日 ETF 互掛相關措施

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
運用管理台灣近十年累積逾30兆元的超額儲蓄，將成台灣發展資產管理業務的基石。 聯合報系資料照
運用管理台灣近十年累積逾30兆元的超額儲蓄，將成台灣發展資產管理業務的基石。 聯合報系資料照

中央銀行副總裁朱美麗將於今（31）日赴立法院財委會進行「如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略（包括國際金融業務OBU，國際保險業務OIU，國際證券業務OSU）」專題報告；書面資料指出，運用管理台灣近十年累積逾30兆元的超額儲蓄，將成台灣發展資產管理業務的基石。

配合金管會規劃的金融業進駐地方資產管理專區試辦業務，央行正就開放金融業試辦業務進行研議，包括三大鬆綁措施，將配合金管會規劃時程，修訂相關外匯法規；一，銀行試辦金融資產組合外幣融資業務及外幣保單融資與保費融資；二、OBU擔任證券交易輔助人代客戶購買外幣有價證券及保單質借業務；三、OSU辦理以自益特金受益權為擔保的質借業務、銷售未具證券投資信託基金性質的境外基金。

為鼓勵金融創新與促進匯市發展，央行持續推展資本市場相關措施，包括與金管會共同協助開辦雙幣債券ETF業務，近期金管會規劃推動台日跨境ETF相互掛牌，央行正配合研議相關措施。為接軌國際、防範系統性金融風險並兼顧匯市穩定，在央行與期交所共同研議下，期交所已將新台幣IRS及新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）納入集中結算。

央行指出，超額儲蓄是台灣資產管理規模成長的主要來源；近十年台灣累計超額儲蓄超過30兆元，主計總處統計，去年台灣超額儲蓄擴大至4.01兆元；歷年超額儲蓄的資產運用，及國內外資產價格上揚，均帶動資產管理規模增加，為金融市場發展的重要助力。

央行強調，截至今年2月底，外資累積匯入本金2,874億美元，投資國內資產市值約8,213億美元，其中外資持有國內上市櫃股票占整體資產市值的42%。

儲蓄 央行 金管會

延伸閱讀

台灣超額儲蓄30兆 央行：發展資產管理業務基…將開放這些政策

上市櫃公司領頭 金管會：ESG揭露帶動轉型 為永續經濟訂立指標 「參考指引」納農林產業

金管會推金融大回饋計畫 打造亞洲資管中心跨步

財部：促公銀開辦高資產業務

相關新聞

因應川普貿易戰 富豪戶減股加碼基金、債券

金管會統計至今年2月底，12家國銀管理富豪戶總資產（AUM）規模1兆4,852億元中，配置基金、債券兩大商品占比再寫新高...

宏泰少東林子瑞 任安泰銀董事

安泰銀行求售，傳出凱基金控是潛在買家之一，但安泰銀兩大股東隆力集團、宏泰集團意見分歧，宏泰集團上周也改派法人董事，由宏泰...

中信、台壽偕球星 舉辦永續主題日

中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司攜手中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊舉辦「永續99」主題日，中信金控總經理高...

誠信金融論壇4月10日登場 林榮賜：AI打詐 強化安全韌性

詐騙猖獗且手法推陳出新，近年隨著AI應用興起，詐騙集團透過AI偽冒名人影像或聲音等詐騙案件層出不窮，讓打詐不僅要「鬥智」...

台幣4月波動 32.8~33.2

外資今年狂匯出，新台幣匯率上周五（28日）盤中最低跌至33.198元、逾九年新低，銀行業表示，隨本周美國總統川普將公布對...

金控壯大投信 進入戰國時代…公股金控投信也有合併構想

金控壯大投信版圖進入戰國時代，玉山金近期併購保德信投信後，台新金未來在與新光金合併後，三年內要擠進台灣前三大投信。公股金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。