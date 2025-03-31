30兆超額儲蓄 發展資管基石 另研議台日 ETF 互掛相關措施

中央銀行副總裁朱美麗將於今（31）日赴立法院財委會進行「如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略（包括國際金融業務OBU，國際保險業務OIU，國際證券業務OSU）」專題報告；書面資料指出，運用管理台灣近十年累積逾30兆元的超額儲蓄，將成台灣發展資產管理業務的基石。

配合金管會規劃的金融業進駐地方資產管理專區試辦業務，央行正就開放金融業試辦業務進行研議，包括三大鬆綁措施，將配合金管會規劃時程，修訂相關外匯法規；一，銀行試辦金融資產組合外幣融資業務及外幣保單融資與保費融資；二、OBU擔任證券交易輔助人代客戶購買外幣有價證券及保單質借業務；三、OSU辦理以自益特金受益權為擔保的質借業務、銷售未具證券投資信託基金性質的境外基金。

為鼓勵金融創新與促進匯市發展，央行持續推展資本市場相關措施，包括與金管會共同協助開辦雙幣債券ETF業務，近期金管會規劃推動台日跨境ETF相互掛牌，央行正配合研議相關措施。為接軌國際、防範系統性金融風險並兼顧匯市穩定，在央行與期交所共同研議下，期交所已將新台幣IRS及新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）納入集中結算。

央行指出，超額儲蓄是台灣資產管理規模成長的主要來源；近十年台灣累計超額儲蓄超過30兆元，主計總處統計，去年台灣超額儲蓄擴大至4.01兆元；歷年超額儲蓄的資產運用，及國內外資產價格上揚，均帶動資產管理規模增加，為金融市場發展的重要助力。

央行強調，截至今年2月底，外資累積匯入本金2,874億美元，投資國內資產市值約8,213億美元，其中外資持有國內上市櫃股票占整體資產市值的42%。