土銀最快後年釋保德信股

玉山金（2884）斥資27.62億元收購美國保德信集團持有旗下保德信投信全部91.2%股權，據了解餘下約8%的股權由第二大股東土地銀行持有，由於今、明兩年土銀皆無編列預算，相關人士透露，土銀若要將股權釋股予玉山，最快時間點將落在2027年。

保德信投信前身為元富投信，成立於1992年，當時《公司法》規定，股份有限公司股東人數須至少七人，且財政部要求成立投信公司，股東必須包含一家金融機構，當時這家金融機構就是土銀，後來美商保德信入主後，其餘六位股東包括土銀及五位自然人股東，一直延續迄今。

對於未來是否收購所有股份，玉山強調，有意願但尊重持有股東意向。

據指出，按國營銀行作業程序，土銀若要釋出保德信投信股票須先編列預算，由於目前土銀在保德信無董事席次，事先不知出售計畫，故今、明兩年均未編列釋股預算，若要賣股給玉山最快時間點將在2027年。